"Про аліменти мови немає". Денисенко розкрила, як поділила майно та гроші з колишнім

Акторка Наталка Денисенко відверто розповіла про фінансові деталі свого розлучення з колишнім чоловіком, військовим та актором Андрієм Федінчиком. Вона пояснила, як вони розподілили майно та організували підтримку для спільного сина.

Що сказала Денисенко про майнові питання після розлучення

Колишній парі вдалося екологічно розв'язати питання щодо спільного майна та турботи про сина після розриву.

"Коли я вже подала на розлучення, Андрій сказав: "Ну, Наталка, ти розумієш, що мені потрібно, щоб в мене була якась квартира, я ж не піду на вулицю". І я кажу: "Та звичайно, давай будемо шукати", - розповіла акторка.

Вони з хлопчиком залишилися жити у придбаній на спільні гроші квартирі, а Андрію придбали окреме житло неподалік.

"Ця квартира, яку ми купили разом, в якій я зараз з Андрійком живу, - ми разом назбирали гроші й робили ремонт. Але він сказав: "Ну, типу, Андрійкові ж треба, щоб він ріс у звичних обставинах", - сказала Денисенко.

"Ми залишились там, а йому купили квартиру в сусідньому будинку на ті гроші, що збирали. Я навіть додала трошки своїх накопичень, але Андрій мені потім їх повернув, сказав: "От, це твої гроші, я не хочу бути тобі винним", - додала вона.

Денисенко про розділ майна після розлучення (скриншот)

Щодо аліментів, то тут Денисенко ухвалила рішення не вдаватися до таких нюансів. Вона приймає підтримку колишнього, яку той може надати.

"Взагалі про це мови немає. Я не буду цього робити. Андрій дуже справедлива людина. Він ніколи не кине свою дитину. Коли я йому казала: "Ти можеш в цьому місяці заплатити за школу?" Він такий каже: "Ні, вибач, я не можу, але я можу от дати стільки грошей". Я така: "Боже, дякую велике тобі", - зазначила акторка.

Вона впевнена, що батько ніколи не шкодуватиме грошей для сина. Крім того, він пережив поранення під час служби у війську.

"Він робить максимально з того, що він може, тому що він вже демобілізований через цю операцію. У нього там шість цих гвинтів", - поділася акторка.

Саме після операції вона повідомила про рішення розлучитися.

"Йому в реабілітації було дуже важко, тому що коли вона почалась і я зрозуміла, що операція зроблена, з ним все добре, то сказала про розлучення. Це для нього був удар. Цей ми жили разом в нашій квартирі. Я намагалася якось підтримати", - зізналася вона.

Водночас акторка поділилася, що мала тоді й свої образи на чоловіка.

"У мене були свої образи через його поведінку. У нього були образи на мене, що я типу залишила його, а треба було з чимось миритися. Але я вже не могла миритися. Я дуже змінилася і розуміла, що не можу дозволити собі терпіти те, що терпіти раніше. Це мій вибір", - розповіла вона.