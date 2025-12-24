"Неправдивые обвинения". Наталка Денисенко нарушила молчание после интервью Фединчика

Наталка Денисенко сделала заявление относительно реакции общества на ее личную жизнь. Это произошло после резонансного интервью ее бывшего мужа Андрея Фединчика, который подтвердил супружескую измену со стороны актрисы.

Что написала Наталка Денисенко

Актриса опубликовала серию стильных фото и поделилась размышлениями о публичных обсуждениях ее личной жизни. Она дала понять, что не жалеет о собственном выборе.

"Хорошо, что я живу не в 18 веке. Думаю, меня как женщину, которая выбирает быть счастливой, выбирает лучшее отношение к себе, не позволяет себя обижать и хвастается своим обаянием и любовью к жизни, давно бы уже сожгли на костре", - написала она.

Наталья отметила, что сознательно выбрала себя и собственное счастье, несмотря на волну критики и обвинений. По словам актрисы, многое из того, что пишут и говорят о ней, не соответствует действительности.

"Сегодня такой светлый праздник, но именно год назад я приняла решение выбрать себя, и бесконечно этому рада. Несмотря на ложные обвинения или обсуждения, я могу сказать: я счастлива. Жизнь очень интересная штука - что излучаете, то вам и покажется", - добавила она.

Денисенко высказалась о хейте (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Что сказал Фединчик о разводе с Денисенко

Напомним, ранее актер и военный подтвердил супружескую измену со стороны бывшей жены. По его словам, он почувствовал, что отношения завершились в начале января после возвращения с операции.

Денисенко отрицала, что находится в отношениях с другим. Потом они поговорили и решили расстаться, хотя Андрей хотел сохранить семью. Впоследствии он узнал от друзей, что "она в отношениях долгое время".

Избранником оказался бизнесмен и модель Юрий Савранский. Пара с недавних пор больше не скрывает свои чувства. Даже засветились вместе на "Танцах со звездами", в которых актриса участвовала.