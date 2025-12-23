Після розлучення з Федінчиком: Денисенко відповіла на гучні звинувачення Мішиної

Акторка Наталка Денисенко публічно відреагувала на різкі заяви Ксенії Мішиної , яка звинуватила її у брехні та "продажу душі дияволу" після інтерв’ю про розлучення з Андрієм Федінчиком.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на коментар Денисенко Наталії Тур для " Люкс Фм ".

Денисенко відповіла Мішиній

У коментарі журналістці Денисенко зазначила, що намагалася зв’язатися з Мішиною, однак відповіді так і не отримала. Водночас акторка з розумінням поставилася до емоційної реакції колеги.

"Так, я намагалася з нею зв'язатися, але вона не виходить на зв'язок. Я розумію, чому з Ксюшею вийшла така ситуація. Коли ми з Андрієм уже розлучилися, він і привселюдно писав коментарі погані - це до того, що я казала, що він мене ображав", - пояснила Денисенко.

За її словами, Мішина тривалий час репетирувала виставу разом із Федінчиком і бачила його у складному емоційному стані після розлучення.

"Ксюша репетирувала з Андрієм дуже довгий час. І я розумію, чому вона так написала, бо бачила його у важкому стані. Він переживав це дуже важко. Це її бачення ситуації. Вона має право на будь-який коментар - це її бачення", - наголосила акторка.

Окремо Денисенко висловилася щодо резонансної фрази про "продаж душі дияволу", яка викликала активне обговорення у соцмережах. Акторка категорично заперечила такі звинувачення.

"Такого у мене не було. Я дуже вірю в Бога, вірю у Всесвіт, у те, що та енергія, яку ми всередині себе плекаємо і віддаємо людям, вона нам повертається", - додала вона.

Окремо вона додала, що Мішина може бути ображена на неї через невдалий жарт, коли треба було зателефонувати другові у шоу.

На відео цей момент можна подивитися з 8:30.

Що сказала Мішина про Наталку Денисенко

Скандал між акторками розгорівся після того, як Ксенія Мішина несподівано публічно висловилася про свою куму Наталку Денисенко.

Причиною стала відверте інтерв’ю Денисенко Маші Єфросининій про розлучення з актором Андрієм Федінчиком, у якій з’явилися нові скандальні подробиці.

У своїх Stories Мішина різко розкритикувала Денисенко, звинувативши її у нещирості та прагненні до популярності за будь-яку ціну.