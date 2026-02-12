ua en ru
Переговори з Кремлем? Генсек НАТО відповів, чи підтримує відновлення контактів

Брюссель, Четвер 12 лютого 2026 18:10
UA EN RU
Переговори з Кремлем? Генсек НАТО відповів, чи підтримує відновлення контактів Фото: Марк Рютте, генеральний секретар НАТО (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що кожна союзна країна може робити те, що робить Франція у питанні відновлення діалогу з РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Рютте заявив під час пресконференції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Читайте також: Макрон закликав ЄС відновити діалог із Росією без тиску на Україну

Він зазначив, що не вважає за потрібне давати поради союзникам, проте наголосив на відкритості альянсу до дипломатичних зусиль. Рютте сказав, що кожна країна може робити те, що робить Франція.

"Я знаю, що вони тісно координують це з іншими союзниками, зі США, з європейськими союзниками. Є повна прозорість щодо того, що вони роблять. І я б заохочував будь-яку ініціативу, яка допоможе швидше покласти край цій жахливій війні", - підкреслив він.

Генсек НАТО переконаний, що ключову роль у нинішніх дипломатичних зусиллях відіграє лідерство США.

"Ми всі погоджуємося, що лідерство США тут є ключовим. Саме американський президент (Дональд Трамп, - ред.) зрушив ситуацію з мертвої точки. Але я думаю, що будь-яку ініціативу, яка допоможе покласти край цій війні і зробити це швидше, слід підтримувати", - сказав Рютте.

Макрон і переговори з Путіним

Нагадаємо, президент Франції Емманель Макрон припустив можливість контакту "найближчими тижнями" з Путіним. Він не виключив проведення відповідних переговорів на тлі обговорень з питань безпеки та війни в Україні.

Пізніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров різко відреагував на заяви Макрона про можливий діалог з Путіним, заявивши, що подібні сигнали мають показний характер і розраховані на зовнішню аудиторію.

Водночас головний дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн відвідав Москву, де провів конфіденційні зустрічі з представниками російського керівництва.

Крім того, нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС завжди готовий проводити переговори з РФ для завершення війни в Україні, але це не мають бути "паралельні" канали комунікації.

