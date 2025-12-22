"Це був удар": Федінчик вперше розповів про зраду Наталки Денисенко

Український актор Андрій Федінчик вперше відкрито розповів про розрив зі своєю дружиною, акторкою Наталкою Денисенко, та про обставини зради з її боку.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Аліні Доротюк.

Федінчик відверто розповів про зраду дружини

На питання Доротюк про те, коли Андрій усвідомив, що це кінець стосунків та шлюбу, він спочатку не дуже хотів розповідати подробиці, але все ж таки розставив всі крапки над і.

"Добре. Я не хочу углублятися в усю цю історію, якщо чесно. Все дуже просто. Я відчув вже, це був, напевно, січень, початок січня, я приїхав з операції, що вона вже не зі мною", - розповів Федінчик.

Тоді Андрій відверто запитав у Денисенко, чи є у неї хтось.

"Я її запитав: "У тебе хтось є? Ти закохана в когось?" Вона сказала: "Ні". Потім ми почали говорити, що це кінець. Я сказав: "Тоді розлучаємось". Вона сказала: "Так". Я сказав: "Я за те, аби зберегти нашу сім'ю, бо у нас напевно криза". Просто я ще не знав всієї правди. Вона сказала: "Ні". Я кажу: "Ну, тоді це кінець. Назад дороги не буде", - зазначив актор.

Через деякий час він дізнався правду від близьких друзів.

"І через тиждень-два я дізнався, що вона в стосунках довгий час із близькою людиною з її оточення", - підкреслив він.

Федінчик підкреслив, що всі, крім нього, вже давно знали про роман Денисенко з бізнесменом та моделлю Юрієм Савранським. Тоді він зателефонував його дружині.

"Чомусь так сталося, що я всі вже знали про це. І навіть дружина того чоловіка, це був її ще чоловік, з яким у неї були стосунки, я набрав дружину. Ми зідзвонилися, ми до сих пір спілкуємось. Так, вона це підтвердила, що вона знає про це, про їх стосунки і все. І тоді я зрозумів, що все зовсім інакше", - підкреслив Федінчик.

Також актор не приховує, що для нього це стало величезним ударом.

"Було, було величезним ударом. Ну, я скажу так, по-хорошому треба говорити правду", - підкреслив Федінчик.

На відео цей момент можна переглянути з 47:42.