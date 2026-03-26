"Не вважав його сильним". Ісаєнко чесно зізнався, як ставиться до Зеленського

Що сказав Ісаєнко про Зеленського

Актор не приховує, що мав скептичне ставлення до президента.

"Я скептично ставився до нього. Я його не обирав, я за нього не голосував. На той момент, до 22-го року, я не вважав його сильним президентом", - зізнався він.

Думка Андрія про президента змінилася після того, як той проявив себе в реаліях повномасштабного вторгнення.

"Поступово моя думка змінилася, але на кращу сторону. Це інший чоловік. Це зовсім інший чоловік. Він справді змінився для всієї України в найкращу сторону. І робить зараз для України, я думаю, все, що він може робити", - сказав він.

Актор не боїться ділитися політичними поглядами.

"Ну, а що мені, чого мені боятися? Це ж мої особисті погляди. Я не голосував за нього. Я відверто був тоді порохоботом. Я це визнаю. Сказав, яка зараз в мене думка", - зазначив він.

Андрій вважає, якщо президенту вдається змінювати думку про себе, то значить він гарно працює.

"Якщо у мене змінилась думка, то це гарний президент. Н жаль, обставини не ті, в яких хотілось би, щоб ця думка змінилась, але як є", - додав він.

Водночас, на думку актора, найбільший внесок в розвиток українського кіно і культури було зроблено за каденції Петра Порошенка.

"Якщо говорити про відродження українського кінематографу, це було за каденції Порошенко. Більше почали виділяти грошей на кіно. З'явилися конкурси, багато з'явилось контенту з 2014 по 2019 рік. Це "бум" був все одно", - зауважив він.

А от найкращим президентом, вважає Ісаєнко, міг би бути Віктор Ющенко. Проте йому стала на заваді одна політична фігура.

"Ющенко був би найкращим президентом, якби у нього не було цієї Юлії під рукою. Він прекрасний економіст, наскільки я знаю, і тому, може, у нас було би все добре, якби він не піддався владі тієї жіночки", - сказав він.