Полякова чесно зізналася, що думає про Зеленського під час війни

Оля Полякова відверто висловилася про Володимира Зеленського. Співачка згадала спільну роботу з ним у шоу-бізнесі та розповіла, як війна змінила президента.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Полякова розповіла в інтерв'ю британському Times .

Що сказала Полякова про роботу з Зеленським

До повномасштабки артистка понад десять років співпрацювала з тоді ще гумористом. Вона згадала, як в одному скетчі вони зіграли пару, яка лежить у ліжку.

"Я дуже висока, а він дуже низький, тому це виглядало смішно", - поділилася співачка.

Оля також виділила особливість гумору Володимира, який не дозволяв собі образливих жартів.

"Деякі коміки можуть бути образливими на сцені - він таким не був. Його гумор був лагідним, але дуже швидким. Це ознака його інтелекту", - зазначила вона.

Полякова про Зеленського (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Що думає про президента зараз

Полякова зізналася, що голосувала за Зеленського на президентських виборах, спираючись на його здатність керувати телевізійними проєктами.

"Ми не знали, що він стане президентом під час війни. Можливо, ми б не обрали його, якби знали, що буде війна, але він все одно був правильним вибором", - сказала вона.

Артистка не спілкувалася з Зеленським після початку повномасштабної війни. Водночас вона зазначила, що помітила в ньому значні зміни за ці роки.

"Він перетворився з молодої, свіжої людини на набагато старшу, набагато зрілішу, з усіма цими емоційними шрамами. Це старіння. Мені так шкода його, через тиск, який лежить на його плечах. Він відповідальний за мільйони життів", - поділилася вона.

Як змінився Зеленський за час війни (фото: Офіс Президента)

Крім того, Полякова розповіла британському медіа про особисту трансформацію під час війни, пригадала "культурну окупацію України", через яку співала російською, концерти в прифронтових містах та боротьбу за право представляти країну на "Євробаченні".

"Це був комплекс культурної меншовартості. Лише тепер - через кров, боротьбу й втрати ми по-справжньому почали цінувати свою мову, своїх митців, свою літературу. Сьогодні ми маємо значно більше гордості за власну національну ідентичність", - заявила співачка.

Нагадаємо, Полякова виступала в Росії у 2015 році, через що тепер не може представляти Україну на пісенному конкурсі. Проте вона має намір боротися за зміну правил.