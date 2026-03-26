"Не считал его сильным". Исаенко честно признался, как относится к Зеленскому

Что сказал Исаенко о Зеленском

Актер не скрывает, что имел скептическое отношение к президенту.

"Я скептически относился к нему. Я его не выбирал, я за него не голосовал. На тот момент, до 22-го года, я не считал его сильным президентом", - признался он.

Мнение Андрея о президенте изменилось после того, как тот проявил себя в реалиях полномасштабного вторжения.

"Постепенно мое мнение изменилось, но в лучшую сторону. Это другой человек. Это совсем другой человек. Он действительно изменился для всей Украины в лучшую сторону. И делает сейчас для Украины, я думаю, все, что он может делать", - сказал он.

Актер не боится делиться политическими взглядами.

"Ну, а что мне, чего мне бояться? Это же мои личные взгляды. Я не голосовал за него. Я откровенно был тогда порохоботом. Я это признаю. Сказал, какое сейчас у меня мнение", - отметил он.

Андрей считает, если президенту удается менять мнение о себе, то значит он хорошо работает.

"Если у меня изменилось мнение, то это хороший президент. К сожалению, обстоятельства не те, в которых хотелось бы, чтобы это мнение изменилось, но как есть", - добавил он.

В то же время, по мнению актера, наибольший вклад в развитие украинского кино и культуры был сделан при каденции Петра Порошенко.

"Если говорить о возрождении украинского кинематографа, это было при каденции Порошенко. Больше начали выделять денег на кино. Появились конкурсы, много появилось контента с 2014 по 2019 год. Это "бум" был все равно", - отметил он.

А вот лучшим президентом, считает Исаенко, мог бы быть Виктор Ющенко. Однако ему помешала одна политическая фигура.

"Ющенко был бы лучшим президентом, если бы у него не было этой Юлии под рукой. Он прекрасный экономист, насколько я знаю, и поэтому, может, у нас было бы все хорошо, если бы он не поддался власти той женщины", - сказал он.