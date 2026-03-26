ua en ru
Чт, 26 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Не считал его сильным". Исаенко честно признался, как относится к Зеленскому

16:45 26.03.2026 Чт
2 мин
Актер поделился политическими взглядами и рассказал, что думает о президенте сейчас
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Не считал его сильным". Исаенко честно признался, как относится к Зеленскому Андрей Исаенко и Владимир Зеленский (коллаж: РБК-Украина)

Актер Андрей Исаенко признался, что не голосовал за Зеленского на выборах. Он считал его слабым кандидатом, но полномасштабное вторжение заставило изменить взгляды.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Что сказал Исаенко о Зеленском

Актер не скрывает, что имел скептическое отношение к президенту.

"Я скептически относился к нему. Я его не выбирал, я за него не голосовал. На тот момент, до 22-го года, я не считал его сильным президентом", - признался он.

Мнение Андрея о президенте изменилось после того, как тот проявил себя в реалиях полномасштабного вторжения.

"Постепенно мое мнение изменилось, но в лучшую сторону. Это другой человек. Это совсем другой человек. Он действительно изменился для всей Украины в лучшую сторону. И делает сейчас для Украины, я думаю, все, что он может делать", - сказал он.

Исаенко объяснил, почему изменил мнение о Зеленском (фото: РБК-Украина)

Актер не боится делиться политическими взглядами.

"Ну, а что мне, чего мне бояться? Это же мои личные взгляды. Я не голосовал за него. Я откровенно был тогда порохоботом. Я это признаю. Сказал, какое сейчас у меня мнение", - отметил он.

Андрей считает, если президенту удается менять мнение о себе, то значит он хорошо работает.

"Если у меня изменилось мнение, то это хороший президент. К сожалению, обстоятельства не те, в которых хотелось бы, чтобы это мнение изменилось, но как есть", - добавил он.

Исаенко назвал себя бывшим порохоботом (фото: РБК-Украина)

В то же время, по мнению актера, наибольший вклад в развитие украинского кино и культуры был сделан при каденции Петра Порошенко.

"Если говорить о возрождении украинского кинематографа, это было при каденции Порошенко. Больше начали выделять денег на кино. Появились конкурсы, много появилось контента с 2014 по 2019 год. Это "бум" был все равно", - отметил он.

А вот лучшим президентом, считает Исаенко, мог бы быть Виктор Ющенко. Однако ему помешала одна политическая фигура.

"Ющенко был бы лучшим президентом, если бы у него не было этой Юлии под рукой. Он прекрасный экономист, насколько я знаю, и поэтому, может, у нас было бы все хорошо, если бы он не поддался власти той женщины", - сказал он.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
