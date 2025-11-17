ua en ru
"Не розуміє ситуації": Деньга висловився про позицію Ван Дамма щодо війни в Україні

Понеділок 17 листопада 2025 10:44
"Не розуміє ситуації": Деньга висловився про позицію Ван Дамма щодо війни в Україні Жан-Клод Ван Дамм, Сергій Деньга (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Відомий український актор Сергій Деньга прокоментував суперечливі заяви бельгійсько-американського актора Жан-Клода Ван Дамма щодо війни в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Що Деньга сказав про Ван Дамма

Як відомо, на початку російського вторгнення Ван Дамм приїжджав в Україну і висловлював підтримку, проте пізніше звертався до президента РФ зі словами любові, що викликало розчарування в українських шанувальників.

На запитання журналістки, чи варто відокремлювати мистецтво від особистості, Деньга відповів, що актор, найімовірніше, не розуміє ситуації.

"Відокремлювати не можна. Це від контексту залежить. Вони ж там не зовсім розуміють ситуацію. Багатьом конфлікт у Боснії та Герцеговині теж не дуже зрозумілий. Може, Жан-Клод Ван Дамм не зовсім розуміє, що і як. Якби він приїхав сюди й побачив, як гинуть наші військові, думаю, він би змінив своє ставлення", - підкреслив артист.

За словами Деньги, голлівудський виконавець недостатньо поінформований про реальний стан речей, хоча він залишив у нього приємне враження як добра і порядна людина під час особистого спілкування.

"Він вважає, що це якийсь конфлікт, як казав Трамп: "як у пісочниці, діти посварилися". Думаю, він недостатньо інформована людина. Я з ним спілкувався до війни - один день провели разом. Він тоді справив на мене враження доброї та порядної людини", - зазначив український актор.

&quot;Не розуміє ситуації&quot;: Деньга висловився про позицію Ван Дамма щодо війни в УкраїніСергій Деньга (фото: пресслужба)

Що Ван Дамм говорив про Путіна

У квітні 2025 року в мережі з'явилося відео, на якому Жан-Клод Ван Дамм звертається до президента РФ Володимира Путіна.

У ролику, записаному в компанії колишнього народного депутата України Олександра Онищенка, актор заявив про бажання відвідати Росію і стати "послом миру".

Ван Дамм привітав Путіна, висловив любов до нього і запропонував обговорювати "тільки спорт, мир і щастя, без політики". Він також передав "великий поцілунок Росії й Путіну з сім'єю".

