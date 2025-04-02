Жан-Клод Ван Дамм замішаний у справі про торгівлю неповнолітніми: що відомо

Бельгійський актор Жан-Клод Ван Дамм може бути причетний до торгівлі людьми, зокрема неповнолітніми. Він фігурує в румунській кримінальній справі, що стосується сексуальної експлуатації жінок.

У чому звинувачують зірку бойовиків

Жан-Клод Ван Дамм фігурує у справі, яка розслідує мережу торгівлі неповнолітніми та людьми. Його звинувачують у тому, що він користувався послугами румунських дівчат, які стали жертвами сексуальної експлуатації.

Одна з жертв, 26-річна румунка, заявила, що десять років тому в Каннах зазнала сексуальної експлуатації з боку актора. На заході Ван Дамм скористався одразу п'ятьма румунками, які "були надані йому", і присутні про це знали.

"Події відбувалися в Каннах, а злочин, в якому звинувачують Ван Дамма, стосується використання особи, яка зазнала експлуатації", - пояснив адвокат потерпілої Адріан Кукуліс.

Жан-Клод Ван Дамм (фото: GettyImages)

Що відомо про справу щодо торгівлі людьми

Справу, у якій фігурує Ван Дамм, відкрили за трьома статтями: користування послугами експлуатованої особи, створення злочинного угруповання та торгівля людьми. Вона стосується розслідування щодо підприємця Морела Болеа, якого у 2022-му звинуватили в торгівлі неповнолітніми. Бізнесмен через своє модельне агентство заманював дівчат та примушував до заняття проституцією.

"В період 2000-2016 кілька потерпілих осіб, неповнолітніх на момент вчинення злочинів, були завербовані через неурядову організацію та модельне агентство, створених в місті Ясси. Згодом вони піддавалися сексуальній експлуатації шляхом психологічного примусу. Після проведення розслідувань було ідентифіковано п'ять потерпілих осіб", - оголосили прокурори.

Варто зазначити, що зірку бойовиків не вперше звинувачують. У 2022 році бельгійська прокуратура відкрила проти нього розслідування після скарги на сексуальне насильство. Інцидент стався в серпні 2021 року в барі в Брюсселі. Тоді 33-річна жінка заявила, що актор напав на неї, пропонуючи вступити з ним в інтимні стосунки. Жан-Клод заперечив ці звинувачення.

Нагадаємо, Жан-Клод Ван Дамм був одружений кілька разів. З 1999-го повторно перебуває у шлюбі з Гледіс Португес. Також мав роман з українкою з Кривого Рогу Оленою Каверіною, з якою познайомився у 2009-му в Таїланді. Стосунки не були ідеальними. За рік після знайомства актор напав на дівчину в стані алкогольного сп'яніння. Він також постійно фліртував з іншими жінками.