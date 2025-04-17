Жан-Клод Ван Дамм звернувся до Путіна з любов'ю та поцілунками: в мережі обурені (відео)

В мережі з'явилося відео, на якому бельгійсько-американський актор Жан-Клод Ван Дамм звертається до Путіна. У ролику, який він записав в компанії екснардепа-втікача, він висловив бажання відвідати Росію та стати "послом миру".

Що відомо про вчинок Ван-Дамма та як на нього реагує мережа, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

На записі, який опублікувала російська пропагандистка Діана Панченко, Ван Дамм висловив бажання приїхати в Росію та зізнався в любові Путіну.

"Вітаю, Володимире Путіне, як ви? Це Жан-Клод Ван Дамм. Ми хочемо приїхати до Росії. Постараємося це зробити так, як ви хочете цього, щоб стати послами миру. Це було б честю для мене отримати такий статус", - сказав актор.

"Ми скоро будемо в Росії, якщо ви цього хочете. Зробімо це! Поговоримо все, окрім політики. Лише про спорт, мир і щастя", - продовжив Ван Дамм.

Відео він записав в компанії колишнього українського народного депутата Олександра Онищенка, який із 2016 року переховується від українського правосуддя. Його підозрюють у державній зраді, а з 2021 року він має російське громадянство.

"Ми любимо вас. Він (Онищенко - ред.) любить вас. Дуже дякую! Великий поцілунок Росії та великий поцілунок Путіну і його сім'ї", - додав актор.

Як відреагували в мережі

Звісно, ролик збурив користувачів, особливо враховуючи, що в грудні 2022 року Жан-Клод приїздив в Україну та зустрічався з військовими. Тоді він посміхався та кричав "Слава Україні", а сьогодні волає про любов до російського диктатора.

Обурено відреагувала і європейська спільнота. Ось що пишуть користувачі під новиною:

"Мабуть, грошики закінчилися, а жити красиво ще хочеться".

"Який шок, немає совісті у людини".

"Перевзувся так перевзувся".

"Нехай він також попросить у Путіна російське громадянство, як Стівен Сігал і Депардьє".

"Можливо, це якось пов'язано з тим, що цей актор зараз перебуває під слідством у Румунії за торгівлю людьми, в тому числі неповнолітніми?"

"Єдине, що я схвалив би, якби він відбив Путіну голову під час зустрічі. В іншому випадку, пішов він".

У чому звинувачують Ван Дамма

На початку квітня 2025 року стало відомо, що бельгійський актор фігурує у справі, яка розслідує мережу торгівлі людьми, зокрема неповнолітніми. Розслідування почалося на тлі звинувачень 26-річної румунки. Вона розповіла, що десять років тому в Каннах стала жертвою сексуальної експлуатації з боку актора. Днями представник зірки в коментарі People заперечив звинувачення, назвавши їх "абсурдними" та "необґрунтованими".

Це були не перші звинувачення на адресу Ван Дамма. У 2022-му бельгійська прокуратура розпочала розслідування щодо сексуального насильства, яке могло відбутися в серпні 2021 року в барі в Брюсселі. Тоді 33-річна жінка заявила про напад з боку акторка. За її словами, він пропонував вступити в інтимні стосунки. Проте сам Жан-Клод тоді заперечив ці звинувачення.