Зірка Голівуду Жан-Клод Ван Дамм зустрівся з українськими військовими й вигукнув "Слава Україні!"
Відомий американський актор Жан-Клод Ван Дамм, якого якого нещодавно помітили в Ужгороді, досі в Україні. Він зустрівся з українськими військовими та підтримав їх у такий складний час.
Відео опублікував український активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.
На ролику видно, як Жан-Клод Ван Дамм стоїть в оточенні військових і разом з ними вигукує "Слава Україні!".
Досі невідомо, для чого 62-річний актор прибув до України.
Однак, його вже помічали на Закарпатті в одній з ужгородських приватних клінік. Медики подробиць не розповідають, адже сам актор заборонив їм будь-що розголошувати.
Вперше він Україні відвідав у 2020 році.
Додамо, що актор мовчить про війну в Україні. Ймовірно, це пов'язано з тим, що він товаришує з диктатором Володимиром Путіним і Рамзаном Кадировим.
На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні актор в соціальній мережі написав: "Бажаю миру всьому світу".
Жан-Клод Ван Дамм (instagram.com/jcvd)
Раніше ми повідомляли, що Ван Дамм подарував українській коханці розкішний Mercedes за 3,3 млн грн.
Також ми писали, що голівудська зірка Віра Фарміга увімкнула на концерті сигнал повітряної тривоги та вигукнула "Слава Україні!".