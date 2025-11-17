ua en ru
Пн, 17 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Не понимает ситуации": Деньга высказался о позиции Ван Дамма по поводу войны в Украине

Понедельник 17 ноября 2025 10:44
UA EN RU
"Не понимает ситуации": Деньга высказался о позиции Ван Дамма по поводу войны в Украине Жан-Клод Ван Дамм, Сергей Деньга (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Известный украинский актер Сергей Деньга прокомментировал противоречивые заявления бельгийско-американского актера Жан-Клода Ван Дамма по поводу войны в Украине.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Что Деньга сказал про Ван Дамма

Как известно, в начале российского вторжения Ван Дамм приезжал в Украину и выражал поддержку, однако позже обращался к президенту РФ со словами любви, что вызвало разочарование у украинских поклонников.

На вопрос журналиста, стоит ли отделять искусство от личности, Деньга ответил, что актер, скорее всего не понимает ситуации.

"Отделять нельзя. Это от контекста зависит. Они же там не совсем понимают ситуацию. Многим конфликт в Боснии и Герцеговине тоже не очень понятен. Может, Жан-Клод Ван Дамм не совсем понимает, что и как. Если бы он приехал сюда и увидел, как гибнут наши военные, думаю, он бы изменил свое отношение", - подчеркнул артист.

По словам Деньги, голливудский исполнитель недостаточно информирован о реальном положении вещей, хотя он оставил у него приятное впечатление как добрый и порядочный человек при личном общении.

"Он считает, что это какой-то конфликт, как говорил Трамп: "как в песочнице, дети поссорились". Думаю, он недостаточно информированный человек. Я с ним общался до войны - один день провели вместе. Он тогда произвел на меня впечатление доброго и порядочного человека", - отметил украинский актер.

&quot;Не понимает ситуации&quot;: Деньга высказался о позиции Ван Дамма по поводу войны в УкраинеСергей Деньга (фото: пресс-служба)

Что Ван Дамм говорил про Путина

В апреле 2025 года в сети появилось видео, на котором Жан-Клод Ван Дамм обращается к президенту РФ Владимиру Путину.

В ролике, записанном в компании бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко, актер заявил о желании посетить Россию и стать "послом мира".

Ван Дамм приветствовал Путина, выразил любовь к нему и предложил обсуждать "только спорт, мир и счастье, без политики". Он также передал "большой поцелуй России и Путину с семьей".

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актеры
Новости
Трамп анонсировал санкции против стран, ведущих бизнес с Россией: кто попадет в список
Трамп анонсировал санкции против стран, ведущих бизнес с Россией: кто попадет в список
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского