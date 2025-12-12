ua en ru
"Вам цікаво, з ким я сплю?" Денисенко різко відповіла на чутки про роман з Савранським

П'ятниця 12 грудня 2025 20:24
"Вам цікаво, з ким я сплю?" Денисенко різко відповіла на чутки про роман з Савранським
Автор: Поліна Іваненко

Акторка Наталка Денисенко висловилася про Юрія Савранського, якого зараз називають її новим обранцем. Нещодавно зірку заскочили в його обіймах.

Як повідомляє РБК-Україна, в інтерв'ю Маші Єфросиніній акторка відреагувала на чутки і не стримала емоцій.

Що Денисенко сказала про Савранського

За словами акторки, коли вона лише починала думати про запуск свого ювелірного бренду, одразу зрозуміла, що хтось має допомогти їй вести бізнес. І тоді актор Тарас Цимбалюк порадив їй працювати з Юрієм Савранським.

Саме з ним Наталці приписують роман. Але вона відмовилася це підтверджувати.

"Я не буду розповідати про роман. Знаєш, у мене роман і з Тарасом, і з Комаровським... Коли в мене буде каблучка, а може і не буде каблучки, а я сама буду готова сказати, що так, ось мій новий чоловік, будь ласка, тоді я скажу. А зараз, ну що мені казати?", - заявила Денисенко.

Денисенко відповіла на звинувачення у зраді та скандальні коментарі Федінчика (відео)Денисенко відповіла на чутки про роман з Савранським (колаж: РБК-Україна)

"Я розумію, що якась одна частина мене така: "Наталка, ти маєш все пояснити, тому що ти публічна жінка, ти публічна особистість, ти маєш пояснити"... А інша частина каже: "А якого вибачте, х*ра, я маю все пояснювати? А може я хочу залишити хоч щось собі?". Вам всім цікаво, з ким я сплю? Може вам ще відео показати, як я це роблю?" - не стримала емоцій акторка.

Тому, зазначила Денисенко, вона буде готова показати свого обранця пізніше. Можливо, коли завагітніє чи вийде заміж.

"Мені хочеться робити те, що я хочу. Життя занадто коротке, щоб думати про думку оточуючих. Це лише думка оточуючих... Я створена не для того, щоб виправдовувати чиїсь очікування", - наголосила акторка.

