"Соромно за тебе, Денисенко!" Мішина привселюдно рознесла свою куму та колишню Федінчика
Акторка Ксеня Мішина несподівано висловилася про свою куму Наталку Денисенко, яка розкрила причини розлучення з Андрієм Федінчиком. Нове інтерв'ю артистки отримало нові та скандальні подробиці.
Як повідомляє РБК-Україна, Мішина рознесла Денисенко в Stories на своїй сторінці в Instagram.
Що написала акторка
"Яка ж підлість, брехня і дволикість! Мені безмежно соромно за тебе, Денисенко! І безмежно шкода, що ти все ж таки продала душу дияволу й усій цій дешевій мішурі у вигляді грошей, рейтингів і популярності", - йдеться у Stories Мішиної.
"Зовсім скоро маятник хитнеться в інший бік, і хочеться вірити, що ти хоча б щось зрозумієш і усвідомиш крізь товстий шар своїх масок та біленьких суконь, які ти щодня одягаєш у надії на красиве майбутнє", - додала вона.
Акторка зазначила, що Денисенко не була щирою. Також вона звернулася до Федінчика.
"Не вірте жодному слову. Все заради нікчемних переглядів ... Усі все знали вже давно. І пробач нас, Федінчик, що до останнього приховували й дозволили тобі пережити весь цей..." - зазначила Ксенія.
Мішина жорстко рознесла Денисенко (скріншот)
Сама Наталка поки що ніяк не реагувала на слова колеги. Її колишній чоловік про інтерв'ю та її заяви також нічого не каже.
Нагадаємо, у розмові з Машою Єфросиніною Денисенко заявила, що подала на розлучення з актором-військовим, бо не відчувала себе щасливою, а Андрій її "ображав". Окрім цього, Наталка заявила, що боялася свого обранця.
"У нас не збігалися погляди на життя, на виховання, війна дуже змінює людей. Андрій став жорсткішим. І мені було певними моментами страшно", - сказала вона.
