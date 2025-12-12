ua en ru
Пт, 12 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Соромно за тебе, Денисенко!" Мішина привселюдно рознесла свою куму та колишню Федінчика

П'ятниця 12 грудня 2025 23:00
UA EN RU
"Соромно за тебе, Денисенко!" Мішина привселюдно рознесла свою куму та колишню Федінчика
Автор: Поліна Іваненко

Акторка Ксеня Мішина несподівано висловилася про свою куму Наталку Денисенко, яка розкрила причини розлучення з Андрієм Федінчиком. Нове інтерв'ю артистки отримало нові та скандальні подробиці.

Як повідомляє РБК-Україна, Мішина рознесла Денисенко в Stories на своїй сторінці в Instagram.

Що написала акторка

"Яка ж підлість, брехня і дволикість! Мені безмежно соромно за тебе, Денисенко! І безмежно шкода, що ти все ж таки продала душу дияволу й усій цій дешевій мішурі у вигляді грошей, рейтингів і популярності", - йдеться у Stories Мішиної.

"Зовсім скоро маятник хитнеться в інший бік, і хочеться вірити, що ти хоча б щось зрозумієш і усвідомиш крізь товстий шар своїх масок та біленьких суконь, які ти щодня одягаєш у надії на красиве майбутнє", - додала вона.

Акторка зазначила, що Денисенко не була щирою. Також вона звернулася до Федінчика.

"Не вірте жодному слову. Все заради нікчемних переглядів ... Усі все знали вже давно. І пробач нас, Федінчик, що до останнього приховували й дозволили тобі пережити весь цей..." - зазначила Ксенія.

&quot;Соромно за тебе, Денисенко!&quot; Мішина привселюдно рознесла свою куму та колишню ФедінчикаМішина жорстко рознесла Денисенко (скріншот)

Сама Наталка поки що ніяк не реагувала на слова колеги. Її колишній чоловік про інтерв'ю та її заяви також нічого не каже.

Нагадаємо, у розмові з Машою Єфросиніною Денисенко заявила, що подала на розлучення з актором-військовим, бо не відчувала себе щасливою, а Андрій її "ображав". Окрім цього, Наталка заявила, що боялася свого обранця.

"У нас не збігалися погляди на життя, на виховання, війна дуже змінює людей. Андрій став жорсткішим. І мені було певними моментами страшно", - сказала вона.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Ксенія Мішина Наталка Денисенко Зірки шоу-бізнесу
Новини
Росія вдарила балістикою по кораблях в портах Одеси і Чорноморська (фото, відео)
Росія вдарила балістикою по кораблях в портах Одеси і Чорноморська (фото, відео)
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі