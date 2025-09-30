ua en ru
Денисенко заскочили в обіймах з одруженим чоловіком: що про нього відомо

Вівторок 30 вересня 2025 12:10
Денисенко заскочили в обіймах з одруженим чоловіком: що про нього відомо Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Іванна Пашкевич

Українську акторку Наталку Денисенко, яка нещодавно розлучилася з Андрієм Федінчиком, підловили в обіймах нового бойфренда.

Детальніше про те, хто він, дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Зірку підловили в одному зі столичних закладів у компанії Юрія Савранського.

На знімках, які оприлюднив Telegram-канал "Злива", видно, що акторка не надто намагалася приховати свої почуття: Денисенко сиділа на колінах чоловіка й міцно його обіймала.

Денисенко заскочили з новим коханим (фото: t.me/zlyvaaaaa/2675)

Хто такий Юрій Савранський

Новим обранцем 35-річної акторки виявився модель і підприємець Юрій Савранський.

Юрій Савранський (фото: instagram.com/savransky_yuriy)

Він виховує двох дітей - сина та доньку - та активно ділиться спільними фото з ними у своєму Instagram.

Денисенко заскочили в обіймах з одруженим чоловіком: що про нього відомоЮрій Савранський з дітьми та дружиною (фото: instagram.com/savransky_yuriy)

Ситуацію робить ще більш скандальною те, що Юрій офіційно перебуває у шлюбі.

Водночас, згідно з даними судового реєстру, він уже розпочав процес розлучення зі своєю дружиною Марленою.

Денисенко заскочили в обіймах з одруженим чоловіком: що про нього відомоCавранський розлучається з дружиною (скріншот)

До слова, Савранський також допомагає Денисенко розвивати її новий бізнес - бренд ювелірних прикрас.

У проморолику компанії він з’явився разом із акторкою.

Денисенко заскочили в обіймах з одруженим чоловіком: що про нього відомоДенисенко з новим коханим (скріншот)

Нагадаємо, лише нещодавно Наталка Денисенко розлучилася з Андрієм Федінчиком.

Подружжя було у шлюбі вісім років. У документах причинами розриву зазначили "різні погляди на життя, втрату почуттів і відсутність взаєморозуміння".

Проте, судячи з публічних заяв актора, у цієї історії може бути й інший бік.

У вересні він залишив під світлиною колишньої дружини кілька гнівних коментарів, які згодом видалив, але вони встигли потрапити у мережу.

"Юрка подарував, коли я був не поряд!", - написав Федінчик.

"Юрка Савранський… Він, до речі, під спідницю тобі залазив, коли я вимушено був далеко", - додав він.

Реакція Наталки Денисенко

Довгий час артистка ніяк не коментувала слова колишнього чоловіка. Та врешті у програмі "Тур зірками" вона все ж порушила мовчання.

"Я знаю, що він дивиться кожне моє інтерв'ю та переживає, як я скажу і що я скажу про нього. Все, що я можу сказати, це безмежна вдячність за ці стосунки. Кожна людина має право щось писати, щось казати. Я думаю, що він би краще вам прокоментував це. Я все ж таки позиціоную так, що моє особисте життя - це не серіал", - сказала вона.

Тоді ж знаменитість вперше згадала Савранського у своєму коментарі.

"Юрій - це модель у нашій компанії, наш друг. Юра дуже близька мені людина, і він в рекламній кампанії нашого бренду. Відео неймовірно чуттєві і гарні. Я думаю, що це просто бум буде в пресі, коли всі побачать. Також він займається технічною частиною. А про романтичну частину, то я вважаю, що коли на руці буде діамант, ось тоді я можу розповідати про свої стосунки", - пояснила Наталка.

Вас може зацікавити:

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Telegram-канал Злива, портал судових справ, Instagram Юрія Савранського, програма "ТУР зірками".

