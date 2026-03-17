ua en ru
Вт, 17 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Не видела ее уже 5 лет!". Полякову обвинили в плагиате стиля Лободы: реакция певицы

12:53 17.03.2026
2 мин
Волна обсуждений разгорелась после концерта, на котором артистка появилась с челкой, в леопардовом боди и с тростью
aimg Иванна Пашкевич
Певица Оля Полякова высказалась о волне обсуждений, которая возникла после одного из ее выступлений в новом сценическом образе. Артистка прокомментировала заявления о якобы схожести ее стиля со Светланой Лободой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий исполнительницы для проекта "Ранок у великому місті".

Больше интересного: Полякова честно сказала, что думает о зяте-иностранце

Так, во время одного из концертов в начале марта Полякова представила свою новую песню "Ча-ча-ча".

Вместе с этим она решила обновить свой сценический стиль и поэкспериментировала с внешностью.

Звезда сделала челку, а также сменила концертные образы.

На сцене исполнительница появилась в леопардовом боди и лосинах, и именно этот выход сразу вызвал волну сравнений со Светланой Лободой.

В соцсетях писали, что Полякова якобы повторила не только прическу и наряд коллеги, но и отдельные детали постановки.

В частности, пользователи обратили внимание на трости, которые обе артистки использовали в своих выступлениях.

  • Люблю и Свету, и Олю, и теперь они похожи!

  • Лобода, это ты?

  • Не знал, что Лобода имеет сестру близняшку

  • Абсолютно Лобода, все вылизано до мелочей

  • Блин, реально танец Лободы, или мне кажется?

Реакция Поляковой на упреки

Певица не промолчала и заверила, что не следит за тем, чем сейчас занимается ее коллега.

Более того, по словам знаменитости, подобные элементы образа давно используют многие артисты в мировом шоу-бизнесе.

"Это потому, что я в очках? Я могу показать пятьсот тысяч людей в прекрасном мировом шоу-бизнесе, которые работают в очках - это во-первых. Во-вторых, я не видела эту артистку уже пять лет! Я понятия не имею, чем она занимается", - сказала звезда.

Вас может заинтересовать:

Оля Полякова сказала, как готовится стать бабушкой

Оли Поляковой поразил признанием об Украине

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Лобода Оля Полякова Звезды шоу-бизнеса
Новости
Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье: ранены работники
Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье: ранены работники
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО