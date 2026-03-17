"Не видела ее уже 5 лет!". Полякову обвинили в плагиате стиля Лободы: реакция певицы

Певица Оля Полякова высказалась о волне обсуждений, которая возникла после одного из ее выступлений в новом сценическом образе. Артистка прокомментировала заявления о якобы схожести ее стиля со Светланой Лободой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий исполнительницы для проекта "Ранок у великому місті".

Так, во время одного из концертов в начале марта Полякова представила свою новую песню "Ча-ча-ча".

Вместе с этим она решила обновить свой сценический стиль и поэкспериментировала с внешностью.

Звезда сделала челку, а также сменила концертные образы.

На сцене исполнительница появилась в леопардовом боди и лосинах, и именно этот выход сразу вызвал волну сравнений со Светланой Лободой.

Оля Полякова (скриншот из видео)

В соцсетях писали, что Полякова якобы повторила не только прическу и наряд коллеги, но и отдельные детали постановки.

В частности, пользователи обратили внимание на трости, которые обе артистки использовали в своих выступлениях.

Люблю и Свету, и Олю, и теперь они похожи!

Лобода, это ты?

Не знал, что Лобода имеет сестру близняшку

Абсолютно Лобода, все вылизано до мелочей

Блин, реально танец Лободы, или мне кажется?

Реакция Поляковой на упреки

Певица не промолчала и заверила, что не следит за тем, чем сейчас занимается ее коллега.

Более того, по словам знаменитости, подобные элементы образа давно используют многие артисты в мировом шоу-бизнесе.

"Это потому, что я в очках? Я могу показать пятьсот тысяч людей в прекрасном мировом шоу-бизнесе, которые работают в очках - это во-первых. Во-вторых, я не видела эту артистку уже пять лет! Я понятия не имею, чем она занимается", - сказала звезда.