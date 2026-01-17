ua en ru
Сб, 17 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"В'язати шкарпетки - не про мене": Оля Полякова сказала, як готується стати бабусею

Субота 17 січня 2026 16:49
UA EN RU
"В'язати шкарпетки - не про мене": Оля Полякова сказала, як готується стати бабусею Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Оля Полякова, якій 17 січня виповнилося 47 років. З цієї нагоди зірка зізналася, чи готова стати бабусею та чи бажає вона своїй 20-річній доньці стати мамою вже зараз.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Полякова сказала в інтерв'ю Viva.

Чи готова співачка стати бабусею

За словами Полякової, якби вона вже зараз стала бабусею, то спочатку її б це трохи бентежило. Але це таке ж відчуття, як і усвідомлення того, що у співачки є дорослі діти.

"П’ять років я не могла прийняти сам факт: "У мене двоє дорослих дітей?". Я довго звикала до цього статусу. До статусу бабусі я навіть більше готова, ніж колись була готова до статусу мами дорослих дітей, тому що я навчилася ставитися до життя легше. Статус бабусі точно не змусить мене сісти й в’язати шкарпетки, забути про себе, про свої радості й задоволення чи бути лише нянькою для онука", - розповіла зірка.

Маша Полякова чесно відповіла, чи отримує гроші від батьків на розвиток музичної кар'єриОля Полякова та її донька Маша (фото: instagram.com/marypoppers1)

"Це не про мене. Для ЗМІ, напевно, це буде просто нова приставка - "новоспечена бабуся Оля Полякова". А в житті нічого не зміниться. Я не перестану носити короткі спідниці й провокувати напівголими чи зовсім голими образами. Я вважаю, що потрібно отримувати задоволення від себе, доки в тебе є бажання це робити", - додала вона.

Також Полякова розповіла, якою була б її перша реакція на новину про вагітність 20-річної доньки. Вона наголосила, що радітиме за Машу.

"Якщо одного дня вона захоче народити дитину, змінити плани чи поїхати жити в трейлері - це буде її вибір. Я не буду його ні коментувати, ні критикувати. Я вважаю, що дитина їй зараз не потрібна", - зізналася артистка.

"Вона - студентка в чужій країні, без власного житла і доходу, тож зараз не той етап життя. Голова на плечах, контрацепція і чітке відчуття свого призначення та майбутнього - точно не про народження дітей у 20 років", - резюмувала вона.

Також вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Оля Полякова Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
У МВС уточнили нові правила перебування на вулиці під час комендантської години
У МВС уточнили нові правила перебування на вулиці під час комендантської години
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу