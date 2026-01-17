Зять-іноземець Олі Полякової шокував зізнанням: "Америка - країна третього світу"

Співачка Оля Полякова розповіла, що чоловік її доньки Маші каже про Україну. Хлопець побував в Києві та Буковелі, а потім поділився щирим зізнанням.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Полякова розповіла в інтерв'ю Viva .

Яким зізнанням шокував зять-іноземець Полякової

За словами співачки, Еден Пассареллі (саме так звуть чоловіка її доньки), був дуже вражений поїздкою в Україну.

"Ми їздили разом відпочивати. Боже, він дякує за все! Йому страшенно сподобалася Україна. Він вражений стійкістю наших людей і тим, як ми тримаємося під час війни", - розповіла Полякова.

При цьому чоловік Маші прямо каже, що захоплюється нашою країною. Він висловлюється і про людей, і про те, що бачить в Україні.

"Його захоплюють наші військові, наші жінки, кухня, природа. Він навіть пожартував: "Чому ви називаєте себе країною третього світу? Порівняно з вашим розвитком, ресторанами, сервісом і заправками - це Америка країна третього світу", - пригадала співачка.

Маша Полякова з коханим (фото: instagram.com/marypoppers1)

Що відомо про чоловіка Маші Полякової

Донька співачки вийшла заміж у липні 2025 року. Маша та Еден навчаються в Берклі, вони займаються музикою та разом грають у гурті. Обранець Маші зізнавався, що завжди хотів рано одружитися, адже так він чітко розумітиме, що дівчина разом з ним не через гроші, а через щирі почуття.

Весілля було скромним, Маша та її коханий офіційно стали чоловіком та дружиною у США, на церемонії була присутня зіркова мама дівчини.