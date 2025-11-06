Найбільша перемога за дев'ять років. "Динамо" рознесло боснійців у Лізі конференцій: голи на будь-який смак

Ліга конференцій, основний етап, 3-й тур

"Динамо" – "Зріньскі" – 6:0

Голи: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаєв, 59, Буяльський, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 83

Як суперники стартували в ЛК

"Динамо" вкрай невдало розпочало основний раунд нового для себе турніру. Команда зазнала на старті двох поразок. До того ж, що називається – без шансів. Спочатку на домашній арені в Любліні кияни програли англійському "Крістал Пелас" (0:2), а потім були биті у Туреччині місцевим "Самсунсором" (0:3).

А от "Зріньскі" розпочав турнір "за здравіє", розбивши в першому турі гібралтарський "Лінкольн" (5:0). Завдяки цьому команда навіть очолила таблицю ЛК. Правда поразка в другому турі від німецького "Майнца" (0:1) опустила боснійців з небес на землю.

Тим не менш, у порівнянні з "Динамо", турнірні перспективи суперників були дещо кращими.

Перший тайм: моменти і напруга

Але на полі домінація чемпіонів України стала відчутна одразу. Кияни диктували свої умови, значно більше володіли м'ячем та й гостроту створювали частіше. Моменти мали Михавко, Герреро, Буяльський, Піхальонок. Але гол до перерви вдалося забити лише один.

Фатальним для боснійців став кутовий на 21-й хвилині, коли філігранну подачу Буяльського точним ударом головою завершив Попов. Захисник "Динамо" в останні дні був у центрі уваги з багатьох приводів і знову змусив говорити про себе.

Сказати, що "Зріньскі" здавався без бою – було б неправильно. Команда грала від оборони, але постійно шукала нагоди створити щось в атаці. Своїми фланговими випадами суперники постійно тримали оборону киян у напрузі. Правда, за перші 45 хвилин вони жодного разу не влучили в площину динамівських воріт.

Другий тайм: абсолютний розгром

Все, що не вдавалося киянам у першому таймі, чудесним чином реалізувалося в другому. Тотальна перевага нарешті конвертувалася в голи.

56-та хвилина. Буяльський швидко розіграв штрафний на лівому фланзі, віддав на Піхальонка, який потім прострілив на Герреро. Останній не схибив – 2:0.

59-та хвилина. Кабаєв підхопив м'яч в центральній зоні, просунувся до штрафного й точно пробив під стійку - 3:0.

67-ма хвилина. Буяльський після пасу Кабаєва прокинув собі під удар і завершив атаку - 4:0.

78-ма хвилина. Спрацювали заміни Олександра Шовковського. Закидання Шапаренка на лівий фланг штрафного завершилось ударом зльоту від Ярмоленка - 5:0.

83-тя хвилина. Шапаренко подав із кутового з лівого флангу на ближню штангу, а Бленуце забив свій перший гол у складі "біло-синіх" ударом головою - 6:0.

"Динамо" не зупинялося й прагнуло забити ще. Більш того, були непогані моменти. Але й шести голів вистачило, щоб створити справжнє футбольне свято для українських уболівальників.

Історичні розгроми "Динамо"

Перемога "Динамо" над "Зріньскі" стала найбільшою для киян в основному раунді єврокубків з 2016 року, коли вони в груповому етапі Ліги чемпіонів перемогли турецький "Бешикташ" з рахунком 6:0.

А загалом - це другий найбільш розгромний результат киян в континентальних турнірах. Більше, ніж "Бешикташ" і "Зріньскі" отримував лише валійський "Баррі Таун" у 1998-му (8:0).