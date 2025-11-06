Ліга чемпіонів: усі результати 4 туру та турнірна таблиця

Учасники основного етапу Ліги чемпіонів досягли екватору: зіграли по чотири поєдинки із восьми. Попереду в кожного з клубів – ще стільки ж матчів, але вже можна зробити певні висновки та підбити проміжні підсумки.

Про стан справ у головному єврокубку – інформує РБК-Україна .

Втрати лідерів та перший успіх кривдників "Динамо"

П'ять команд підійшли до поєдинків туру, маючи стовідсоткові показники – по три перемоги та 9 залікових балів в активі. Це – "Баварія", "Арсенал", "Інтер", ПСЖ та "Реал".

Щонайменше одна з них повинна була зазнати втрати, адже у Парижі ПСЖ зустрічався з "Баварією". Німецький клуб виграв – 2:1 та завдав чинному володарю титулу першої поразки в турнірі.

Також вперше поступився "Реал", який мінімально програв у Англії "Ліверпулю" – 0:1.

Найрезультативнішим у четвертому турі став матч "Брюгге" з "Барселоною": суперники влаштували гольову перестрілку – 3:3.

До сенсаційних результатів можна віднести нічию у Баку, де "Карабах" грав клубним чемпіоном світу "Челсі". Після першого тайму азербайджанський клуб вів у рахунку (2:1), проте лондонським "аристократам" вдалося врятуватися.

Інший новачок основного раунду – кіпрський "Пафос" здобув першу перемогу в турнірі. Кривдники київського "Динамо" вдома перемогли "Вільярреал" – 1:0.

Усі результати 4-го туру

"Наполі" (Італія) – "Айнтрахт" (Німеччина) – 0:0

"Славія" (Чехія) – "Арсенал" (Англія) – 0:3

"Атлетіко" (Іспанія) – "Юніон" (Бельгія) – 3:1

"Буде-Глімт" (Норвегія) – "Монако" (Франція) – 0:1

"Ліверпуль" (Англія) – "Реал" (Іспанія) – 1:0

"Олімпіакос" (Греція) – ПСВ (Нідерланди) – 1:1

ПСЖ (Франція) – "Баварія" (Німеччина) – 1:2

"Тоттенхем" (Англія) – "Копенгаген" (Данія) – 4:0

"Ювентус" (Італія) – "Спортінг" (Португалія) – 1:1

"Карабах" (Азербайджан) – "Челсі" (Англія) – 2:2

"Пафос" (Кіпр) – "Вільярреал" (Іспанія) – 1:0

"Аякс" (Нідерланди) – "Галатасарай" (Туреччина) – 0:3

"Бенфіка" (Португалія) – "Байєр" (Німеччина) – 0:1

"Брюгге" (Бельгія) – "Барселона" (Іспанія) – 3:3

"Інтер" (Італія) – "Кайрат" (Казахстан) – 2:1

"Манчестер Сіті" (Англія) – "Боруссія" Д (Німеччина) – 4:1

"Марсель" (Франція) – "Аталанта" (Італія) – 0:1

"Ньюкасл" (Англія) – "Атлетік" (Іспанія) – 2:0

Троє на вершині

Таким чином, після 4-го туру на вершині турнірної таблиці з максимальною кількістю очок (12) перебувають три команди – "Баварія", "Арсенал" та "Інтер".

За ними -- "Манчестер Сіті" (10 очок). Далі – ПСЖ, "Ньюкасл", "Реал", "Ліверпуль" та "Галатасарай", які мають по 9 балів. Це головні претенденти на прямі путівки до 1/8 фіналу, куди вийдуть вісім найкращих команд.

Серед аутсайдерів турніру – "Вільярреал", "Копенгаген" та "Кайрат" (у всіх – по 1 пункту). Але головними невдахами залишаються "Бенфіка" та "Аякс", які ще не взяли жодного очка.

Хто лідер серед бомбардирів

Гонку голеадорів очолюють троє видатних майстрів своєї справи.

Гаррі Кейн ("Баварія")

Кіліан Мбаппе ("Реал")

Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті")

Усі вони мають в активі по п'ять забитих м'ячів.