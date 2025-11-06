Ліга чемпіонів: усі результати 4 туру та турнірна таблиця
Учасники основного етапу Ліги чемпіонів досягли екватору: зіграли по чотири поєдинки із восьми. Попереду в кожного з клубів – ще стільки ж матчів, але вже можна зробити певні висновки та підбити проміжні підсумки.
Про стан справ у головному єврокубку – інформує РБК-Україна.
Втрати лідерів та перший успіх кривдників "Динамо"
П'ять команд підійшли до поєдинків туру, маючи стовідсоткові показники – по три перемоги та 9 залікових балів в активі. Це – "Баварія", "Арсенал", "Інтер", ПСЖ та "Реал".
Щонайменше одна з них повинна була зазнати втрати, адже у Парижі ПСЖ зустрічався з "Баварією". Німецький клуб виграв – 2:1 та завдав чинному володарю титулу першої поразки в турнірі.
Також вперше поступився "Реал", який мінімально програв у Англії "Ліверпулю" – 0:1.
Найрезультативнішим у четвертому турі став матч "Брюгге" з "Барселоною": суперники влаштували гольову перестрілку – 3:3.
До сенсаційних результатів можна віднести нічию у Баку, де "Карабах" грав клубним чемпіоном світу "Челсі". Після першого тайму азербайджанський клуб вів у рахунку (2:1), проте лондонським "аристократам" вдалося врятуватися.
Інший новачок основного раунду – кіпрський "Пафос" здобув першу перемогу в турнірі. Кривдники київського "Динамо" вдома перемогли "Вільярреал" – 1:0.
Усі результати 4-го туру
- "Наполі" (Італія) – "Айнтрахт" (Німеччина) – 0:0
- "Славія" (Чехія) – "Арсенал" (Англія) – 0:3
- "Атлетіко" (Іспанія) – "Юніон" (Бельгія) – 3:1
- "Буде-Глімт" (Норвегія) – "Монако" (Франція) – 0:1
- "Ліверпуль" (Англія) – "Реал" (Іспанія) – 1:0
- "Олімпіакос" (Греція) – ПСВ (Нідерланди) – 1:1
- ПСЖ (Франція) – "Баварія" (Німеччина) – 1:2
- "Тоттенхем" (Англія) – "Копенгаген" (Данія) – 4:0
- "Ювентус" (Італія) – "Спортінг" (Португалія) – 1:1
- "Карабах" (Азербайджан) – "Челсі" (Англія) – 2:2
- "Пафос" (Кіпр) – "Вільярреал" (Іспанія) – 1:0
- "Аякс" (Нідерланди) – "Галатасарай" (Туреччина) – 0:3
- "Бенфіка" (Португалія) – "Байєр" (Німеччина) – 0:1
- "Брюгге" (Бельгія) – "Барселона" (Іспанія) – 3:3
- "Інтер" (Італія) – "Кайрат" (Казахстан) – 2:1
- "Манчестер Сіті" (Англія) – "Боруссія" Д (Німеччина) – 4:1
- "Марсель" (Франція) – "Аталанта" (Італія) – 0:1
- "Ньюкасл" (Англія) – "Атлетік" (Іспанія) – 2:0
Троє на вершині
Таким чином, після 4-го туру на вершині турнірної таблиці з максимальною кількістю очок (12) перебувають три команди – "Баварія", "Арсенал" та "Інтер".
За ними -- "Манчестер Сіті" (10 очок). Далі – ПСЖ, "Ньюкасл", "Реал", "Ліверпуль" та "Галатасарай", які мають по 9 балів. Це головні претенденти на прямі путівки до 1/8 фіналу, куди вийдуть вісім найкращих команд.
Серед аутсайдерів турніру – "Вільярреал", "Копенгаген" та "Кайрат" (у всіх – по 1 пункту). Але головними невдахами залишаються "Бенфіка" та "Аякс", які ще не взяли жодного очка.
Хто лідер серед бомбардирів
Гонку голеадорів очолюють троє видатних майстрів своєї справи.
- Гаррі Кейн ("Баварія")
- Кіліан Мбаппе ("Реал")
- Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті")
Усі вони мають в активі по п'ять забитих м'ячів.
