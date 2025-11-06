"Шахтар" з тотальною перевагою здобув другу перемогу в Лізі конференцій: відео голів

Про те, як пройшла гра та підсумковий результат – розповідає РБК-Україна .

Ліга конференцій, основний раунд, 3-й тур

"Шахтар" – "Брейдаблік" – 2:0

Голи: Бондаренко, 27, Еліас, 66

"Шахтар": Різник – Азаров, Бондар, Грам, Вінісіус Тобіас – Назарина, Мейрелліш (Швед, 75), Ізакі, Бондаренко (Глущенко, 68), Лукас – Еліас.

До матчу

"Шахтар" у Лізі конференцій стартував з важкої перемоги в Шотландії над місцевим "Абердіном" (3:2), після чого зазнав прикрої поразки в номінально домашній грі від польської "Легії" (1:2).

Натомість "Брейдаблік" поступився в стартовому турі швейцарській "Лозанні" (0:3), а потім здобув перше очко – вдома з фінським клубом КуПС (0:0).

Як пройшла гра

"Гірники" мали суттєву перевагу та повністю контролювали гру. Достатньо сказати, що до перерви вони володіли м'ячем 83% ігрового часу.

Проте у першому таймі "Шахтар" зумів втілити цю перевагу лише в один гол. На 27-й хвилині Назарина виконав пас на Бондаренка на лінію штрафного, і той в один дотик відправляє м'яч у лівий нижній кут.

"Брейдаблік" трохи активізувався під завісу тайму і навіть змусив понервувати. Особливо на останніх хвилинах, коли арбітр навіть переглядав ВАР на предмет призначення пенальті у ворота "гірників". Але обійшлося.

Другий там став продовженням першого. А результат протистояння став ясним на 66-й хвилині, коли Еліас подвоїв перевагу українського клубу.

Далі гра певний час йшла більше за інерцією. Але під завісу знову активізувалися ісландці і змусили Різника попрацювати. Проте без успіху. "Шахтар" здобув не дуже яскраву, але перемогу в євротурнірі та покращив своє турнірне положення.