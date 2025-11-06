ua en ru
Чт, 06 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Шахтар" з тотальною перевагою здобув другу перемогу в Лізі конференцій: відео голів

Четвер 06 листопада 2025 21:37
UA EN RU
"Шахтар" з тотальною перевагою здобув другу перемогу в Лізі конференцій: відео голів Фото: (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Донецький "Шахтар" у польському Кракові приймав ісландський "Брейдаблік" у матчі 3-го туру основного етапу Ліги конференцій.

Про те, як пройшла гра та підсумковий результат – розповідає РБК-Україна.

Ліга конференцій, основний раунд, 3-й тур

"Шахтар" – "Брейдаблік" – 2:0

Голи: Бондаренко, 27, Еліас, 66

"Шахтар": Різник – Азаров, Бондар, Грам, Вінісіус Тобіас – Назарина, Мейрелліш (Швед, 75), Ізакі, Бондаренко (Глущенко, 68), Лукас – Еліас.

До матчу

"Шахтар" у Лізі конференцій стартував з важкої перемоги в Шотландії над місцевим "Абердіном" (3:2), після чого зазнав прикрої поразки в номінально домашній грі від польської "Легії" (1:2).

Натомість "Брейдаблік" поступився в стартовому турі швейцарській "Лозанні" (0:3), а потім здобув перше очко – вдома з фінським клубом КуПС (0:0).

Як пройшла гра

"Гірники" мали суттєву перевагу та повністю контролювали гру. Достатньо сказати, що до перерви вони володіли м'ячем 83% ігрового часу.

Проте у першому таймі "Шахтар" зумів втілити цю перевагу лише в один гол. На 27-й хвилині Назарина виконав пас на Бондаренка на лінію штрафного, і той в один дотик відправляє м'яч у лівий нижній кут.

"Брейдаблік" трохи активізувався під завісу тайму і навіть змусив понервувати. Особливо на останніх хвилинах, коли арбітр навіть переглядав ВАР на предмет призначення пенальті у ворота "гірників". Але обійшлося.

Другий там став продовженням першого. А результат протистояння став ясним на 66-й хвилині, коли Еліас подвоїв перевагу українського клубу.

Далі гра певний час йшла більше за інерцією. Але під завісу знову активізувалися ісландці і змусили Різника попрацювати. Проте без успіху. "Шахтар" здобув не дуже яскраву, але перемогу в євротурнірі та покращив своє турнірне положення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії
Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України