ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Динамо" розгромно поступилось в Лізі конференцій: "Самсунспор" не пробачив помилок

Четвер 23 жовтня 2025 23:54
UA EN RU
"Динамо" розгромно поступилось в Лізі конференцій: "Самсунспор" не пробачив помилок Фото: "Динамо" поступилося в ЛК вдруге поспіль (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Київське "Динамо" в рамках 2-го туру основного етапу Ліги конференцій на виїзді протистояло турецькому "Самсунспору".

Про хід матчу та кінцевий результат – повідомляє РБК-Україна.

Ліга конференцій, 2-й тур

"Самсунспор" – "Динамо" – 3:0

Голи: Мусаба, 2, Маріус, 34, Хольсе, 62

"Динамо": Нещерет – Вівчаренко, Тіаре (Михавко, 67), Попов, Караваєв – Михайленко (Бражко, 76), Рубчинський (Піхальонок, 67) – Огундана (Бленуце, 76), Буяльський (Яцик, 82), Волошин – Герреро

Як команди стартували у ЛК

У першому турі основного етапу "Динамо" в номінально домашній грі в польському Любліні поступилось англійському "Крістал Пелас" (0:2).

"Самсунспор" у той же час також грав у Польщі – у Варшаві, де переміг місцеву "Легію" (1:0). Ту саму "Легію", яка у другому турі покарала за самовпевненість донецький "Шахтар" (2:1).

А "Самсунспор" перевіряв на міцність іншого представника України – "Динамо".

Деталі матчу

Кияни пропустили вже на 2-й хвилині. Господарі скористалися незрозумілими діями Тіаре в обороні. Після втрати сенегальцем м'яча, тріо з "Самсунспора" Кулібалі – Маріус – Мусабу провели швидку атаку, яку результативно завершив останній.

У подальшому господарі більше володіли м'ячем, частіше проводили атаки та били по воротах, але без гострих моментів.

Кияни потроху освоїлись на полі і в свою чергу почали комбінувати біля воріт суперників. Одна з атак мала завершитися голом, але Караваєв не влучив у порожні ворота.

І одразу – відповідь "Самсунспора". На 33-й хвилині перевагу турецької команди збільшив Маріус.

Після цього вже було мало надій, що "Динамо" повернеться в гру.

Хоча в середині другого тайму ініціатива на якийсь час знову перейшла до киян. Вони більше володіли м'ячем, але зовсім не могли загострити.

Турки у цей час сподівалися на контратаки. Одна з них ледь не завершилась голом, але Маріус пробив повз ворота.

Проте майже одразу Хольсе пробив з дальньої дистанції, і м'яч після рикошету від Тіаре залетів у сітку.

Після третього голу "Динамо" відверто підсіло, хоча все ще намагалося створити щось у атаці. А господарі вже не хотіли витрачати багато зусиль для розвитку успіху.

У підсумку кияни розгромно поступились, не завдавши в матчі жодного удару в площину воріт.

Що далі

"Динамо" поступилося у другому поєдинку поспіль у Лізі конференцій.

До кінця лігового етапу "біло-сині" зіграють ще чотири матчі. Найближчий з них – 6 листопада, вдома проти "Зрінські" з Боснії і Герцеговини.

Раніше ми повідомили, що "Шахтар" та "Динамо" увійшли в топ-10 найдорожчих клубів основного раунду Ліги конференцій.

Також дивіться усі результати 3 туру Ліги чемпіонів та оновлену турнірну таблицю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Динамо
Новини
"Можливо, завтра будуть Tomahawk": Зеленський не виключає передачу ракет
"Можливо, завтра будуть Tomahawk": Зеленський не виключає передачу ракет
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію