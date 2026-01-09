Все набагато гірше: нові подробиці травми Довбика та скільки він пропустить

Травма у матчі з "Лечче"

Ушкодження Довбик отримав у поєдинку 19-го туру Серії А проти "Лечче". Українець з'явився на полі на 60-й хвилині, замінивши ірландця Евана Фергюсона.

Вже за 11 хвилин після виходу на заміну Артем відзначився забитим м'ячем, успішно завершивши атаку після удару півзахисника Нікколо Пізіллі. Втім, дограти матч до кінця форвард не зміг – на 86-й хвилині головний тренер римлян Джан П'єро Гасперіні змушений був замінити українця через біль у м'язі стегна.

Первинний діагноз і перегляд прогнозів

Після матчу Довбик пройшов обстеження, за підсумками якого у футболіста діагностували ушкодження лівого стегна першого ступеня. Попередньо очікувалося, що українець вибуде приблизно на два тижні.

Однак, за оновленою інформацією, травма виявилася серйознішою, ніж прогнозували спочатку. Термін відновлення може сягнути близько двох місяців.

Ризик пропуску матчів збірної

Через тривале відновлення Довбик ризикує пропустити матчі збірної України у відборі до чемпіонату світу-2026.

Національна команда зіграє у півфіналі плей-офф проти Швеції 26 березня.

Також, на тлі травми ймовірність того, що український нападник залишить "Рому" під час зимового трансферного вікна, стає мінімальною.