Все набагато гірше: нові подробиці травми Довбика та скільки він пропустить

Травма Артема Довбика, яку нападник "Роми" отримав в матчі 19-го туру Серії А, виявилася значно складнішою, ніж повідомлялося раніше. Під питанням опинився виступ гравця за збірну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Х італійського інсайдера Маттео Моретто.
Ушкодження Довбик отримав у поєдинку 19-го туру Серії А проти "Лечче". Українець з'явився на полі на 60-й хвилині, замінивши ірландця Евана Фергюсона.
Вже за 11 хвилин після виходу на заміну Артем відзначився забитим м'ячем, успішно завершивши атаку після удару півзахисника Нікколо Пізіллі. Втім, дограти матч до кінця форвард не зміг – на 86-й хвилині головний тренер римлян Джан П'єро Гасперіні змушений був замінити українця через біль у м'язі стегна.
Після матчу Довбик пройшов обстеження, за підсумками якого у футболіста діагностували ушкодження лівого стегна першого ступеня. Попередньо очікувалося, що українець вибуде приблизно на два тижні.
Однак, за оновленою інформацією, травма виявилася серйознішою, ніж прогнозували спочатку. Термін відновлення може сягнути близько двох місяців.
Через тривале відновлення Довбик ризикує пропустити матчі збірної України у відборі до чемпіонату світу-2026.
Національна команда зіграє у півфіналі плей-офф проти Швеції 26 березня.
Також, на тлі травми ймовірність того, що український нападник залишить "Рому" під час зимового трансферного вікна, стає мінімальною.