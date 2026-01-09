Українські зірки "Бенфіки" – у топ-10 найцінніших гравців: результати престижних рейтингів

Українські легіонери португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін та Георгій Судаков опинилися серед найцінніших гравців світу за версією Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES Football Observatory).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні соцмережі організації .

Найкращі поза топ-5

Судаков потрапив до числа гравців із найвищою оціночною трансферною вартістю, які виступають поза топ-5 найсильніших європейських ліг (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція). Українець посів 9-те місце з оцінкою 48,7 млн євро.

Очолив рейтинг форвард бразильського "Палмейраса" Вітор Роке, трансферна вартість якого, за підрахунками CIES, становить 85,2 млн євро.

Найдорожчі гравці поза топ-5 ліг:

Вітор Роке ("Палмейрас") – 85,2 млн євро Саму Агехова ("Порту") – 75,7 Жовані Кенда ("Спортінг") – 70,1 Родрігу Мора ("Порту") – 64,1 Віктор Фрогольдт ("Порту") – 61,9 Евангелос Павлідіс ("Бенфіка") – 60,5 Віктор Осімхен ("Галатасарай") – 50,3 Матео Ретегі ("Аль-Кадісія") – 50,2 Георгій Судаков ("Бенфіка") – 48,7 Гонсалу Інасіу ("Спортінг") – 44,8

Трубін серед найдорожчих воротарів світу

Окрім цього, CIES опублікував рейтинг найдорожчих воротарів світу. До нього потрапив голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін. Він розділив 9-10-ті місця з воротарем "Вільярреала" Луїсом Жуніором. Обох оцінили у 40,4 млн євро.

Лідером рейтингу став італієць Джанлуїджі Доннарумма, який нині виступає за "Манчестер Сіті". Його вартість CIES оцінив у 81,4 млн євро.

Топ-10 найдорожчих воротарів світу:

Джанлуїджі Доннарумма ("Манчестер Сіті") – 81,4 млн євро Люка Шевальє (ПСЖ) – 60 Барт Вербрюгген ("Брайтон") – 58,5 Жоан Гарсія ("Барселона") – 50,8 Роберт Санчес ("Челсі") – 47,6 Миле Свилар ("Рома") – 45 Робін Руфс ("Сандерленд") – 43,2 Квівін Келлехер ("Брентфорд") – 41,6 Анатолій Трубін ("Бенфіка") – 40,4 Луїс Жуніор ("Вільярреал") – 40,4

Що таке CIES Football Observatory

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) – незалежна науково-освітня організація, розташована в місті Невшатель (Швейцарія).

Був створений в 1995 році як спільне підприємство ФІФА, Університету Невшателя, а також міста і кантона Невшатель. Він має дослідницьку групу під назвою CIES Football Observatory, яка займається статистичними футбольними дослідженнями.