Українські зірки "Бенфіки" – у топ-10 найцінніших гравців: результати престижних рейтингів
Українські легіонери португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін та Георгій Судаков опинилися серед найцінніших гравців світу за версією Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES Football Observatory).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні соцмережі організації.
Найкращі поза топ-5
Судаков потрапив до числа гравців із найвищою оціночною трансферною вартістю, які виступають поза топ-5 найсильніших європейських ліг (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція). Українець посів 9-те місце з оцінкою 48,7 млн євро.
Очолив рейтинг форвард бразильського "Палмейраса" Вітор Роке, трансферна вартість якого, за підрахунками CIES, становить 85,2 млн євро.
Найдорожчі гравці поза топ-5 ліг:
- Вітор Роке ("Палмейрас") – 85,2 млн євро
- Саму Агехова ("Порту") – 75,7
- Жовані Кенда ("Спортінг") – 70,1
- Родрігу Мора ("Порту") – 64,1
- Віктор Фрогольдт ("Порту") – 61,9
- Евангелос Павлідіс ("Бенфіка") – 60,5
- Віктор Осімхен ("Галатасарай") – 50,3
- Матео Ретегі ("Аль-Кадісія") – 50,2
- Георгій Судаков ("Бенфіка") – 48,7
- Гонсалу Інасіу ("Спортінг") – 44,8
Трубін серед найдорожчих воротарів світу
Окрім цього, CIES опублікував рейтинг найдорожчих воротарів світу. До нього потрапив голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін. Він розділив 9-10-ті місця з воротарем "Вільярреала" Луїсом Жуніором. Обох оцінили у 40,4 млн євро.
Лідером рейтингу став італієць Джанлуїджі Доннарумма, який нині виступає за "Манчестер Сіті". Його вартість CIES оцінив у 81,4 млн євро.
Топ-10 найдорожчих воротарів світу:
- Джанлуїджі Доннарумма ("Манчестер Сіті") – 81,4 млн євро
- Люка Шевальє (ПСЖ) – 60
- Барт Вербрюгген ("Брайтон") – 58,5
- Жоан Гарсія ("Барселона") – 50,8
- Роберт Санчес ("Челсі") – 47,6
- Миле Свилар ("Рома") – 45
- Робін Руфс ("Сандерленд") – 43,2
- Квівін Келлехер ("Брентфорд") – 41,6
- Анатолій Трубін ("Бенфіка") – 40,4
- Луїс Жуніор ("Вільярреал") – 40,4
Що таке CIES Football Observatory
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) – незалежна науково-освітня організація, розташована в місті Невшатель (Швейцарія).
Був створений в 1995 році як спільне підприємство ФІФА, Університету Невшателя, а також міста і кантона Невшатель. Він має дослідницьку групу під назвою CIES Football Observatory, яка займається статистичними футбольними дослідженнями.
Раніше ми розповіли, як Маліновський повторив рекорд Шевченка у Серії А.
Також читайте про те, як український півзахисник Єгор Ярмолюк уперше відзначився забитим м’ячем в англійській Прем’єр-лізі.