Малиновський повторив рекорд Шевченка у Серії А: який рекорд встановив українцю
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський став співавтором унікального рекорду в італійській Серії А. Завдяки результативній дії у матчі проти "Мілана" він наздогнав за показниками Андрія Шевченка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Тріумфальне повернення: Маліновський підкорює Серію А
У поєдинку 19-го туру італійської першості між "Дженоа" та "Міланом" український хавбек Руслан Маліновський знову продемонстрував свою майстерність.
Вийшовши у стартовому складі "грифонів", 32-річний футболіст став автором гольової передачі на 28-й хвилині.
Його вивірений навіс допоміг Лоренцо Коломбо відкрити рахунок у зустрічі.
Окрім асисту, українець провів на полі 64 хвилини, продемонструвавши вражаючу точність передач - 94%.
Попри активну гру лідера, генуезці не втримали перемогу: матч завершився з рахунком 1:1 після пізнього гола Рафаеля Леа та нереалізованого пенальті гравцем "Дженоа" наприкінці гри.
На рівні з "Царем": історична статистика українців
Цей асист став для Маліновського 29-м у межах чемпіонату Італії. Таким чином, Руслан офіційно зрівнявся з легендарним Андрієм Шевченком, який тривалий час одноосібно очолював список найкращих українських асистентів у Серії А.
За даними аналітичних ресурсів, розподіл результативних передач українців у топ-лізі Італії виглядає так:
- Андрій Шевченко - 29 (усі за "Мілан");
- Руслан Маліновський - 29 (24 за "Аталанту" та 5 за "Дженоа");
- Олександр Заваров - 7 ("Ювентус");
- Віктор Коваленко - 6 ("Спеція", "Емполі").
Тепер Маліновському достатньо лише одного результативного пасу, щоб стати абсолютним рекордсменом серед українських легіонерів в історії італійської еліти.
Поточне становище "Дженоа" та плани півзахисника
Для Руслана це перша результативна дія у 2026 році. Загалом у поточному сезоні хавбек має у своєму активі два забиті м'ячі та два асисти.
Попри стабільну гру українця, його команда перебуває у складній турнірній ситуації.
Наразі "Дженоа" займає 17-ту сходинку в таблиці, маючи в активі 16 залікових пунктів.
Наступну можливість очолити історичний рейтинг Маліновський матиме вже 12 січня, коли генуезці зустрінуться з "Кальярі".
Контракт гравця з італійським клубом розрахований до літа 2027 року.
Раніше ми писали, що Андрій Шевченко стане капітаном циркової команди в благодійному матчі зірок у Монако.
Також читайте про те, як український півзахисник Єгор Ярмолюк уперше відзначився забитим м’ячем в Англійській Прем’єр-лізі.