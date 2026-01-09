Все намного хуже: новые подробности травмы Довбика и сколько он пропустит

Травма в матче с "Лечче"

Повреждение Довбик получил в поединке 19-го тура Серии А против "Лечче". Украинец появился на поле на 60-й минуте, заменив ирландца Эвана Фергюсона.

Уже через 11 минут после выхода на замену Артем отметился забитым мячом, успешно завершив атаку после удара полузащитника Никколо Пизилли. Впрочем, доиграть матч до конца форвард не смог - на 86-й минуте главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини вынужден был заменить украинца из-за боли в мышце бедра.

Первичный диагноз и пересмотр прогнозов

После матча Довбык прошел обследование, по итогам которого у футболиста диагностировали повреждение левого бедра первой степени. Предварительно ожидалось, что украинец выбудет примерно на две недели.

Однако, по обновленной информации, травма оказалась серьезнее, чем прогнозировали изначально. Срок восстановления может составить около двух месяцев.

Риск пропуска матчей сборной

Из-за длительного восстановления Довбик рискует пропустить матчи сборной Украины в отборе к чемпионату мира-2026.

Национальная команда сыграет в полуфинале плей-офф против Швеции 26 марта.

Также, на фоне травмы вероятность того, что украинский нападающий покинет "Рому" во время зимнего трансферного окна, становится минимальной.