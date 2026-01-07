Нова травма Довбика: скільки пропустить форвард "Роми"

Український нападник "Роми" Артем Довбик вимушено вибув з гри через травму, отриману в матчі 19-го туру Серії А проти "Лечче". Стали відомі попередні терміни відновлення футболіста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sport Italia .

Як Довбик отримав травму

У матчі з "Лечче" Артем вийшов на поле на 60-й хвилині, замінивши Евана Фергюсона. Уже за 11 хвилин українець відзначився забитим м'ячем, зробивши рахунок 2:0.

Втім, на 86-й хвилині форвард відчув дискомфорт у м'язі лівого стегна і був змушений достроково залишити поле.

Які терміни відновлення

За інформацією італійських ЗМІ, 28-річний українець зазнав пошкодження м'яза лівого стегна першого ступеня. Через цю травму Довбик пропустить щонайменше два тижні.

Це не перша травма Довбика в поточному сезоні. Раніше він пропустив майже два місяці (з початку листопада до кінця грудня) також через проблеми з м'язами стегна.

Статистика українця у сезоні

У нинішньому сезоні Артем Довбик провів за "Рому" 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив три голи та віддав дві результативні передачі. У Серії А на його рахунку – три м'ячі та один асист.

Після 19-ти турів чемпіонату Італії "Рома" має 36 очок і посідає п'яте місце в турнірній таблиці.