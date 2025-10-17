ua en ru
Помер Ейс Фрейлі - гітарист і співзасновник легендарного гурту Kiss

П'ятниця 17 жовтня 2025 09:55
UA EN RU
Помер Ейс Фрейлі - гітарист і співзасновник легендарного гурту Kiss Ейс Фрейлі помер у віці 74 років (Фото: acefrehleyofficial/Instagram)
Автор: Катерина Собкова

У четвер, 16 жовтня, помер Пол Деніел "Ейс" Фрейлі - гітарист і співзасновник легендарного американського гурту Kiss. Музиканту було 74 роки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Variety.

Причина смерті

За повідомленням ЗМІ з посиланням на його сім'ю, артист помер від наслідків падіння. Зазначимо, що близько місяця тому він сильно травмувався.

"Ми абсолютно спустошені та вбиті горем. В останні хвилини його життя нам пощастило оточити його люблячими, турботливими, заспокійливими словами, думками, молитвами та намірами, коли він покинув цей світ. Ми дбайливо зберігаємо всі його найкращі спогади, його сміх і шануємо його силу і доброту, якими він обдарував інших. Масштаб його смерті колосальний і перевершує будь-яке розуміння. Згадуючи всі його неймовірні життєві досягнення, ми намагаємося не забувати про Ейса!" - йдеться в заяві сім'ї.

Біографія Ейса Фрейлі

Пол Деніел "Ейс" Фрейлі народився 27 квітня 1951 року в Бронксі, Нью-Йорк. Відомий своєю участю в легендарній рок-групі Kiss, він став однією з найбільш культових фігур у світі хард-року.

Саме він створив один із найбільш упізнаваних сценічних образів "Спейсмена", який став візитною карткою гурту.

Початок кар'єри в Kiss

Історія Ейса в Kiss почалася 4 січня 1973 року, коли він відповів на оголошення, яке розмістили Пол Стенлі, Джин Сіммонс та інші учасники гурту.

Прийшовши на прослуховування, Фрейлі мав доволі ексцентричний вигляд: він був у різних черевиках, мав незвичні вуса і без жодного збентеження почав розігріватися, поки інший гітарист ще грав.

Коли Ейс почав грати, гурт зрозумів, що має справу з талантом. Його прийняли до колективу на умовах, що він поголить вуса, хоча Фрейлі зробив це з великим небажанням.

Внесок у творчість гурту

Фрейлі не тільки грав, а й брав активну участь у створенні іміджу гурту. Саме він розробив стилізований логотип Kiss і запропонував Стенлі накласти зірку на його око, що стало ще одним символом гурту. Його образ космічного гітариста з гримом і палаючою гітарою став іконою рок-культури.

Ейс взяв участь у записі дебютного альбому Kiss (1974), а в період 1976-1980 років група пережила найбільший розквіт своєї кар'єри.

Зазначимо, що його пісня "Shock Me" стала хітом і його особистим гімном після того, як він отримав електричний шок на сцені під час одного з концертів.

Сольна кар'єра і повернення в Kiss

Після відходу з Kiss 1982 року, Ейс Фрейлі продовжив сольну кар'єру, створивши власну групу "Frehley's Comet".

Після кількох років успішної діяльності він повернувся в Kiss 1995 року для участі в програмі MTV Unplugged, а 1996 року гурт відновив класичний склад, який став відомим у рок-музиці.

Уже 2000 року, після виходу платинового альбому Psycho Circus, що став платиновим, Ейс залишив гурт вдруге, оголосивши про своє прощання з колективом.

Пізніші роки

Після другого виходу з Kiss Ейс Фрейлі знову зосередився на сольній кар'єрі. Він випустив кілька альбомів, а його музика набула популярності серед старих фанатів і нових слухачів. 2009 року вийшов його альбом "Anomaly", а 2011-го - автобіографія "No Regrets", що потрапила до топ-10 книжок місяця за версією "The New York Times".

Спадщина

Попри численні зміни у складі Kiss і його неодноразові відходи з гурту, Ейс Фрейлі залишив незабутній слід у музичному світі.

За свою кар'єру він увійшов до списку найкращих гітаристів важкого металу за версією "Guitar World". Його творчість і спадщина продовжують надихати мільйони слухачів по всьому світу.

Помер Ейс Фрейлі - гітарист і співзасновник легендарного гурту KissЕйс Фрейлі в 1977 році (фото: wikipedia.org)

