Міжнародна федерація дзюдо повернула росіянам гімн і прапор: що це означає для українських спортсменів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Росія повертається під прапором

У четвер, 27 листопада, Виконавчий комітет IJF проголосував за відновлення національного представництва російських спортсменів.

Відтепер вони зможуть виступати під державним прапором, із гімном та повною національною символікою – починаючи з турніру Великого шлему в Абу-Дабі (28-30 листопада).

В організації заявили, що повернення Росії має "збагатити змагання на всіх рівнях", а рішення ухвалено з огляду на принципи "справедливості, інклюзивності та поваги".

Як пояснили рішення

У своєму зверненні IJF наголосила, що дзюдо базується на цінностях миру та дружби й не повинно ставати інструментом політичної боротьби.

"Спорт має залишатися нейтральним, незалежним та вільним від політичного впливу. Рішення відновити повноцінне національне представництво відображає впевненість Міжнародної федерації дзюдо у її етичних гарантіях, а також у силі та чесності цього виду спорту", - йдеться в заяві.

Як діятиме Україна

Це рішення IJF фактично зачиняє двері великих змагань для українських спортсменів.

Нагадаємо, що у травні 2025 року IJF зняла санкції з представників Білорусі, дозволивши їм виступати з офіційною символікою.

У відповідь на це збірна України відмовилася від участі у чемпіонаті світу-2025, посилаючись на наказ Міністерства молоді та спорту від 26 липня 2023 року. Він забороняє участь на змаганнях із представниками Росії чи Білорусі, якщо ті офіційно представляють свої держави.

Після цього почався відтік дзюдоїстів України за кордон. Спортсмени змінювали громадянство, пояснюючи це бажанням виступати на великих турнірах.

Зокрема бронзова призерка чемпіонату світу, 21-річна Єлизавета Литвиненко у вересні приєдналася до збірної Об'єднаних Арабських Еміратів, у складі якої планує виступити на Олімпіаді-2028.