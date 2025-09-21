Українська зірка дзюдо обрала іншу країну після бойкоту ЧС

Бронзова призерка чемпіонату світу з дзюдо Єлизавета Литвиненко змінила спортивне громадянство. 21-річна спортсменка більше не виступатиме за Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсменки .

Під новим прапором

Литвиненко вже приєдналася до збірної Об'єднаних Арабських Еміратів, за яку виступатиме на подальших змаганнях. Зокрема в її планах – участь під новим прапором на Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі.

Спортсменка вже опублікувала фото у формі збірної ОАЕ з прапором нової країни на кімоно.

Єлизавета Литвиненко у формі збірної ОАЕ (фото: instagram.com/lizajudo)

Бойкот та обстріли

Причиною такого рішення спортсменки могло стати бойкотування міжнародних турнірів Федерацією дзюдо України.

Зокрема, у 2025 році збірна пропустила чемпіонат світу в Будапешті через допуск білоруських спортсменів під власною символікою.

Федерація пояснила цей крок наказом Міністерства молоді та спорту, який забороняє виступати проти росіян і білорусів, якщо ті змагаються без дотримання принципу нейтралітету. У результаті українські дзюдоїсти були позбавлені можливості брати участь у топових стартах.

Крім того, у своїх інтерв'ю дзюдоїстка зізнавалася, що війна значно ускладнила тренувальний процес. Через постійні тривоги та обстріли вона не мала змоги якісно підготуватися до змагань. Ймовірно, це також стало одним із факторів, які підштовхнули її до зміни громадянства.

Хто така Єлизавета Литвиненко

21-річна уродженка міста Покров на Дніпропетровщині.

У 2021 році стала чемпіонкою Європи серед кадетів (вагова категорія до 70 кг), того ж року дебютувала на дорослому чемпіонаті Європи.

У 2022 році перейшла у вагу до 78 кг, здобула "золото" на юніорському чемпіонаті Європи та Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

Восени 2022 року виграла бронзову медаль чемпіонату світу в Ташкенті, перемігши олімпійську чемпіонку Сорі Хамаду.

Має перемоги на турнірах серії Masters, Grand Slam та Grand Prix.

На Олімпіаді-2024 у Парижі зупинилася за крок від медалі, поступившись у втішному фіналі представниці Китаю Ма Чженчжао.