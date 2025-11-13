ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

70-річний професор із Кропивницького виборов "срібло" на Суперкубку Іспанії з дзюдо

Четвер 13 листопада 2025 14:38
UA EN RU
70-річний професор із Кропивницького виборов "срібло" на Суперкубку Іспанії з дзюдо Фото: Юрій Кулєшков (праворуч) під час змагань (прес-служба ЦНТУ)
Автор: Андрій Костенко

Юрій Кулєшков, професор Центральноукраїнського національного технічного університету (ЦНТУ), став срібним призером міжнародного турніру з дзюдо серед ветеранів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу університету.

Турнір з понад сотнею учасників

Масштабний турнір серед ветеранів, організований клубом Koi Judo спільно з Валенсійською та Іспанською федераціями дзюдо, проходив у місті Кастельйон.

На татамі зійшлися понад сто спортсменів із різних регіонів Іспанії, а також представники Франції, Андорри та України.

"Срібло" українського професора

Україну на турнірі представив Юрій Кулєшков, професор кафедри експлуатації та ремонту машин ЦНТУ (м. Кропивницький).

Він виступив у віковій категорії 70–74 роки та ваговій категорії до 73 кг. Професор став одним із найстарших учасників змагань, продемонструвавши високу техніку, витримку та спортивний характер.

У результаті він виборов срібну медаль.

70-річний професор із Кропивницького виборов &quot;срібло&quot; на Суперкубку Іспанії з дзюдо

Юрій Кулєшков (фото: прес-служба ЦНТУ)

Хто такий Юрій Кулєшков

Юрій Кулєшков з 15 років почав займатися самбо, потім – зацікавився дзюдо. Він майстер спорту з самбо та кандидат в майстри – з дзюдо.

Активно бере участь у ветеранських змаганнях. У 2016-2017 роках був переможцем ветеранського чемпіонатів світу з самбо. Здобував медалі чемпіонатів України серед ветеранів з самбо та дзюдо. У 2018 році посів сьоме місце на ветеранському чемпіонаті Європи з дзюдо у Шотландії.

Доктор технічних наук, професор, він працює в ЦНТУ з 1980 року. Автор понад 250 публікацій наукового та навчально-методичного характеру та 8 навчальних посібників.

Сфера наукових інтересів – розробка та дослідження нових конструкцій та сучасних технологій виготовлення та ремонту шестеренних насосів, відновлення і зміцнення їх деталей.

Раніше ми писали, що ветеран KRAKEN з ампутацією представляє Україну на ЧС з джиу-джитсу.

До слова, дивіться фільм Романа Бебеха про ветеранів ГУР, які на протезах підкорили Гімалаї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортсмени
Новини
Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана
Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе