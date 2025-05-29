Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо: що стало причиною

Національна команда України не братиме участі у чемпіонаті світу з дзюдо 2025 року, який пройде з 13 до 19 червня в угорському Будапешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації дзюдо України .

Проти символіки агресорів

Причиною такого рішення стало допущення білоруської команди до турніру з використанням державної символіки. Цю інформацію підтвердила Міжнародна федерація дзюдо (IJF) у відповіді на запит української сторони.

"IJF віддана забезпеченню того, аби спорт слугував платформою для діалогу, єдності та розуміння – будівництва мостів, а не стін", - йдеться у поясненні міжнародної організації.

Українська федерація засудила це рішення та оголосила про відмову від участі в змаганнях.

"Федерація дзюдо України рішуче засуджує рішення IJF та вважає його таким, що суперечить базовим принципам справедливості, відповідальності й солідарності у світовому спортивному русі. Ми переконані, що участь спортсменів з країн-агресорів під національними символами – це не лише політична сліпота, а й зневага до жертв війни та міжнародного права", - зазначено у заяві вітчизняної федерації.

Федерація дзюдо України діє згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України від 26 липня 2023 року. Він забороняє участь на змаганнях із представниками Росії чи Білорусі, якщо ті офіційно представляють свої держави.

Другий бойкот України

Це вже другий випадок бойкоту чемпіонату світу з боку України.

У 2023 році вітчизняна команда також пропустила турнір через допуск росіян і білорусів у нейтральному статусі. Остання медаль українців на рівні ЧС датована 2022 роком, коли "бронзу" вагової категорії до 78 кг здобула Єлизавета Литвиненко.