Головна » Розваги » Спорт

Допуск росіян у водне поло: World Aquatics пішла всупереч рекомендаціям МОК

Середа 05 листопада 2025 12:12
Допуск росіян у водне поло: World Aquatics пішла всупереч рекомендаціям МОК World Aquatics допустила росіян і білорусів до водного поло з 2026 року (фото: facebook.com/waterpoloukraine)
Автор: Катерина Урсатій

З нового року світ водних видів спорту чекає суперечливе рішення, адже World Aquatics знімає останню заборону та відкриває двері для "нейтральних" росіян і білорусів навіть у командних змаганнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий документ організації World Aquatics.

Росіян і білорусів допустили до командних змагань з водного поло

З 1 січня 2026 року спортсмени з Росії та Білорусі зможуть брати участь у міжнародних командних турнірах з водного поло під нейтральним статусом.

Таке рішення ухвалила World Aquatics, оновивши правила щодо участі атлетів із країн, залучених до воєнних конфліктів.

Що змінилося

Водне поло стало останнім видом серед водних дисциплін, де скасували заборону для представників Росії та Білорусі.

Відтепер нейтральні атлети зможуть виступати не лише в індивідуальних, а й у командних дисциплінах, включно з артистичним плаванням, стрибками у воду, плаванням та водним поло.

Попередня заборона діяла від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді World Aquatics усунула спортсменів із цих країн від усіх міжнародних стартів.

У 2023 році організація частково змінила рішення, дозволивши їхню участь під нейтральним статусом, однак лише в індивідуальних змаганнях.

Супереч рекомендаціям МОК

Допуск до командних турнірів суперечить позиції Міжнародного олімпійського комітету.

МОК у 2023 році дозволив російським і білоруським спортсменам виступати лише індивідуально, без представлення своїх країн.

Які обмеження залишаються

"Нейтральні індивідуальні атлети" з Росії та Білорусі зможуть виступати лише за дотримання низки умов:

  • без прапора, гімну та будь-яких національних символів;
  • не перебуваючи на службі у збройних силах або силових структурах;
  • не висловлюючи підтримки війні проти України;
  • у повністю білому спортивному вбранні без кольорових елементів.

Крім того, представників уряду чи держслужб цих країн не акредитують на змагання, а турніри під егідою World Aquatics не відбуватимуться на території Росії чи Білорусі.

Раніше ми писали, що спортивний суд визнав "дискримінацією" відсторонення росіян у настільному тенісі.

Також ми повідомляли, що Україна може бойкотувати Паралімпіаду-2026 через відновлення прав росіян та білорусів.

