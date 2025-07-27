"Міс Україна Всесвіт" підкорила Канни елегантним образом у шовковій білій сукні (фото)

У Каннах триває сезон відпусток і світських виходів - і серед гостей Лазурового узбережжя з’явилася й “Міс Україна Всесвіт” Анна Неплях. Модель привернула увагу своїм елегантним образом, який чудово поєднує розслаблений гламур із французьким шиком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram моделі.

Зірка обрала для вечірнього виходу витончену білу сукню-комбінацію з делікатного шовку від українського бренду Maison Extra, яка ідеально підкреслила її фігуру та граційність.

Глибоке декольте, прозорі вставки й ледь вловимий блиск тканини додали образу чуттєвості, але водночас він залишився стриманим та елегантним.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Завершили лук статусні аксесуари: класична сумка Chanel із фірмовим ланцюжком, масивний золотий браслет і багаторівневе намисто з хрестами від Grains De Verre.

Анна зібрала волосся у гладкий пучок, зробивши акцент на обличчі, макіяж залишила природним із легким сяйвом - ідеальний вибір для теплої вечірньої атмосфери Французької Рив'єри.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Нагадаємо, раніше переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях показалася з лікарні і повідомила, що у неї виявили новоутворення, через що їй довелося лягти на операційний стіл.

Наразі, за її словами, все добре.