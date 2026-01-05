ua en ru
У мережі занепокоєні станом могили Григорія Чапкіса: що з нею не так (фото)

Понеділок 05 січня 2026 15:00
У мережі занепокоєні станом могили Григорія Чапкіса: що з нею не так (фото) Григорій Чапкіс (фото: facebook.com/tanci1plus)
Автор: Іванна Пашкевич

У соцмережах знову обговорюють стан могили відомого українського хореографа та народного артиста України Григорія Чапкіса. Юзери звернули увагу на нові проблеми з меморіалом - цього разу йдеться про літери на пам’ятнику, які почали відпадати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідний допис волонтера Максима Левченка у Threads.

Так, культорг зазначив, що негаразди з місцем поховання Чапкіса виникають не вперше.

Раніше могилу критикували за недоглянутий вигляд, а також за помилки в датах на пам’ятнику.

Тепер, за словами користувачів, на меморіалі можна помітити пошкоджені або "злізлі" літери.

У мережі занепокоєні станом могили Григорія Чапкіса: що з нею не так (фото)Як виглядає могила Григорія Чапкіса (фото: threads.com/@maksym_levchenko)

У дописі також пролунало емоційне зауваження про те, що тема пам’яті не повинна ставати предметом спекуляцій, однак ситуація виглядає болісною, зважаючи на масштаб постаті хореографа.

Автор згадав і попередні труднощі з доглядом за могилою, звернувшись до редакції ТСН, яка раніше вже допомагала налагодити комунікацію з родиною артиста після публічного розголосу.

У мережі занепокоєні станом могили Григорія Чапкіса: що з нею не так (фото)У мережі знову занепокоєні станом могили Григорія Чапкіса (фото: threads.com/@maksym_levchenko)

Нагадаємо, Григорій Чапкіс помер 13 червня 2021 року в Києві на 92-му році життя. Поховали танцівника 18 червня на центральній алеї Байкового кладовища.

Втім, пам’ятник на його могилі з’явився лише через кілька років після смерті - після того, як у мережі поширилося відео волонтера із занедбаним місцем поховання.

Меморіал виготовили з червоного граніту у формі сходів, що ведуть до паркетної сцени - символічного образу, пов’язаного з професією Чапкіса.

Однак після встановлення пам’ятника прихильники митця помітили серйозні помилки: на плиті були вказані неправильні дати народження та смерті. Замість 24 лютого та 13 червня там значилися 24 квітня і 13 липня.

Восени видання OBOZ.UA побувало на могилі хореографа й зафіксувало, що пам’ятник зазнав змін - дати було виправлено на правильні: 24 лютого 1930 року та 13 червня 2021 року.

У мережі занепокоєні станом могили Григорія Чапкіса: що з нею не так (фото)Як виглядала могила Чапкіса восени (фото: oboz.ua)

Зазначимо, що за пів року до смерті суддя "Танців із зірками" тяжко переніс коронавірус і щонайменше тричі перебував у лікарні.

