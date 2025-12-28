Помер актор і ведучий культових шоу 90-х Анатолій Суханов

Не стало відомого актора, режисера та ведучого Анатолія Суханова. Йому було 53 роки.

Що відомо про Суханова та як про нього висловилися колеги

Про смерть актора повідомив театр "КОЛЕСО".

"27 грудня об 11.30 актор Анатолій Суханов помер у лікарні. Зранку його забрала швидка допомога. "Його ніхто ніколи не замінить! Ми його дуже любимо!" - каже мати Анатолія Чорногуз Олена Георгіївна. Нагадаємо, що 23.12.25 Анатолію виповнилось 54 роки", - написали колеги.

Про дату і місце прощання буде відомо пізніше.

Помер Анатолій Суханов (фото: Київський академічний театр "КОЛЕСО")

"27 грудня відлетіла в кращі світи душа талановитого мистця - артиста Київського академічного театру "Колесо", художнього керівника Київської театральної школи - студії Анатолія Валерійовича Суханова. Артиста найвищого ґатунку, у творчій палітрі якого знайдеться унікальний досвід в багатьох сферах мистецтва", - йдеться у дописі від Публічної бібліотеки імені Лесі Українки.

Суханов мав неабиякий досвід та брав участь у багатьох проєктах. Він був ведучим програм "Еники-Беники", "Лото-Експрес", "Новий день". А ще грав у театральних виставах "Таня-Таня", "Путівник по Варшаві", "Безумний день...", "Жахливі батьки", "Едіт Піаф", "Я - чоловік передбачливий" ,"Засіб".

І це ще не все. Суханов режисував вистави "Примадонна", "Зірковий хлопчик" та багатьох інших.

"Щасливі були зустрічам з участю Анатолія Суханова у відділі мистецтв бібліотеки. Дякуємо за Ваш талант... Пам'ятатимемо із вдячністю", - додали автори допису.

Помер Анатолій Суханов (скріншот)

Акторка Наталія Васько з сумом висловилася про смерть колеги. Також вона процитувала слова матері Суханова.

"Ти був добрим, щирим, ніжним, тендітним. Ти був душею нашого курсу, і наших зустрічей. Дуже боляче. Не вірю", - написала Васько.

Суханов з друзями (фото: facebook.com/sontcee)

Співачка Анжеліка Рудницька розповіла, що не може оговтатися після того, як дізналася про смерть Суханова.

"Новини продовжують шокувати. Після важкої ночі російських атак на Київ 27 грудня об 11.30 помер у лікарні актор, режисер, телеведучий Анатолій Суханов. Памʼятаю його ще з телепрограм "Еники-беники", "Лото-експрес" у 90-тих. Завжди енергійний, привітний, сповнений ідей і бажання створювати щось нове", - написала Рудницька.

"Театр "Колесо" повідомив, що зранку його забрала швидка допомога. На жаль, дива не сталося. 23 грудня Анатолію виповнилось 54 роки. Не вірю… Світла пам’ять. Співчуття рідним і близьким. Це фото ми зробили навесні на презентації книги Кості Гнатенка "Скрижалі", який режисував Толя Суханов", - додала вона і показала кадр з артистом.

Суханов та Рудницька (фото: instagram.com/anzhelikarudnytska)