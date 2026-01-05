ua en ru
В сети обеспокоены состоянием могилы Григория Чапкиса: что с ней не так (фото)

Понедельник 05 января 2026 15:00
UA EN RU
В сети обеспокоены состоянием могилы Григория Чапкиса: что с ней не так (фото) Григорий Чапкис (фото: facebook.com/tanci1plus)
Автор: Иванна Пашкевич

В соцсетях снова обсуждают состояние могилы известного украинского хореографа и народного артиста Украины Григория Чапкиса. Юзеры обратили внимание на новые проблемы с мемориалом - на этот раз речь идет о буквах на памятнике, которые начали отпадать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующий пост волонтера Максима Левченко в Threads.

Так, культорг отметил, что неурядицы с местом захоронения Чапкиса возникают не впервые.

Ранее могилу критиковали за неухоженный вид, а также за ошибки в датах на памятнике.

Теперь, по словам пользователей, на мемориале можно заметить поврежденные или "слезшие" буквы.

В сети обеспокоены состоянием могилы Григория Чапкиса: что с ней не так (фото)Как выглядит могила Григория Чапкиса (фото: threads.com/@maksym_levchenko)

В заметке также прозвучало эмоциональное замечание о том, что тема памяти не должна становиться предметом спекуляций, однако ситуация выглядит болезненной, учитывая масштаб фигуры хореографа.

Автор вспомнил и предыдущие трудности с уходом за могилой, обратившись в редакцию ТСН, которая ранее уже помогала наладить коммуникацию с семьей артиста после публичной огласки.

В сети обеспокоены состоянием могилы Григория Чапкиса: что с ней не так (фото)В сети снова обеспокоены состоянием могилы Григория Чапкиса (фото: threads.com/@maksym_levchenko)

Напомним, Григорий Чапкис умер 13 июня 2021 года в Киеве на 92-м году жизни. Похоронили танцовщика 18 июня на центральной аллее Байкового кладбища.

Впрочем, памятник на его могиле появился лишь через несколько лет после смерти - после того, как в сети распространилось видео волонтера с заброшенным местом захоронения.

Мемориал изготовили из красного гранита в форме лестницы, ведущей к паркетной сцене - символического образа, связанного с профессией Чапкиса.

Однако после установки памятника сторонники художника заметили серьезные ошибки: на плите были указаны неправильные даты рождения и смерти. Вместо 24 февраля и 13 июня там значились 24 апреля и 13 июля.

Осенью издание OBOZ.UA побывало на могиле хореографа и зафиксировало, что памятник претерпел изменения - даты были исправлены на правильные: 24 февраля 1930 года и 13 июня 2021 года.

В сети обеспокоены состоянием могилы Григория Чапкиса: что с ней не так (фото)Как выглядела могила Чапкиса осенью (фото: oboz.ua)

Отметим, что за полгода до смерти судья "Танців з зірками" тяжело перенес коронавирус и по меньшей мере трижды находился в больнице.

