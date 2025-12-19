Лінч, Осборн, Армані та інші легенди, які померли у 2025 році

2025 рік став роком втрат для світової культури, кіно, музики та моди. Протягом року померли відомі режисери, актори, музиканти й дизайнери, чия творчість вплинула на кілька поколінь.

РБК-Україна зібрало добірку публічних постатей, про смерть яких стало відомо цього року.

Девід Лінч

Американський режисер і сценарист Девід Лінч помер 15 січня у віці 78 років від ускладнень, спричинених емфіземою.

За рік до смерті він публічно повідомив про боротьбу із захворюванням, зізнавшись, що багато років курив.

Помер Девід Лінч (фото: facebook.com davidlynchofficial)

Лінч залишив по собі культову спадщину - зокрема фільм "Блакитний оксамит" і серіал "Твін Пікс". У своїй заяві режисер наголошував, що не планує завершувати творчу діяльність.

Мішель Трахтенберг

Американська акторка Мішель Трахтенберг померла 26 лютого у віці 39 років. За даними ЗМІ, причиною смерті стали ускладнення, пов’язані з цукровим діабетом.

Вона здобула популярність ще в дитячому віці та згодом стала однією з впізнаваних акторок для покоління міленіалів.

Мішель Трахтенберг (фото: Getty Images)

Джин Гекмен

Легендарний актор Джин Гекмен помер 18 лютого у віці 95 років. Володар двох премій "Оскар" і зірка епохи Нового Голлівуду пішов із життя на тлі прогресуючої хвороби Альцгеймера.

У ЗМІ також повідомлялося, що він міг не знати про смерть своєї дружини Бетсі Аракави, яка померла раніше в їхньому домі.

Джин Гекмен (фото: Getty Images)

Вел Кілмер

Американський актор Вел Кілмер помер 1 квітня у віці 65 років. Причиною смерті стала пневмонія.

Раніше актор тривалий час боровся з раком горла, який позбавив його голосу.

Кілмер запам’ятався глядачам ролями у фільмах "Топ Ган", "Дорз" і "Бетмен назавжди".

Вел Кілмер (фото: Getty Images)

Оззі Осборн

Фронтмен гурту Black Sabbath Оззі Осборн помер 22 липня у віці 76 років. Перед смертю музикант дав прощальний концерт у Лондоні.

Осборн вважається однією з ключових фігур у розвитку хеві-металу та багаторічним символом рок-культури.

Оззі Осборн (фото: Getty Images)

Халк Хоган

Професійний рестлер і актор Халк Хоган помер 24 липня у віці 71 року від серцевого нападу. У 1980–1990-х роках він був однією з головних зірок реслінгу, а у 2010-х роках знову опинився в центрі уваги через судову справу проти сайту Gawker.

Халк Хоган (фото: Getty Images)

Джорджо Армані

Італійський модельєр Джорджо Армані помер 4 вересня у віці 91 року. Він понад 50 років очолював власний модний дім, створивши незалежну імперію люксу.

За словами родини, дизайнер працював практично до останніх днів життя.

Джорджо Армані помер у 91 рік (фото: Getty Images)

Даян Кітон

Акторка Даян Кітон померла 11 жовтня у віці 79 років від пневмонії. Володарка премії "Оскар" і визнана ікона стилю, Кітон залишила значний слід у світовому кіно. Після її смерті профільні видання відзначали, що вона була "жанром сама по собі".

Даян Кітон померла у США (скриншот)

Валері Махаффей

Американська акторка та продюсерка Валері Махаффей, відома за серіалом "Відчайдушні домогосподарки", померла 30 травня у віці 71 року.

Причиною смерті стало онкологічне захворювання. Акторка пішла з життя у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Кадр з фільму "Відчайдушні домогосподарки"