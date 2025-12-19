Лінч, Осборн, Армані та інші легенди, які померли у 2025 році
2025 рік став роком втрат для світової культури, кіно, музики та моди. Протягом року померли відомі режисери, актори, музиканти й дизайнери, чия творчість вплинула на кілька поколінь.
РБК-Україна зібрало добірку публічних постатей, про смерть яких стало відомо цього року.
Девід Лінч
Американський режисер і сценарист Девід Лінч помер 15 січня у віці 78 років від ускладнень, спричинених емфіземою.
За рік до смерті він публічно повідомив про боротьбу із захворюванням, зізнавшись, що багато років курив.
Помер Девід Лінч (фото: facebook.com davidlynchofficial)
Лінч залишив по собі культову спадщину - зокрема фільм "Блакитний оксамит" і серіал "Твін Пікс". У своїй заяві режисер наголошував, що не планує завершувати творчу діяльність.
Мішель Трахтенберг
Американська акторка Мішель Трахтенберг померла 26 лютого у віці 39 років. За даними ЗМІ, причиною смерті стали ускладнення, пов’язані з цукровим діабетом.
Вона здобула популярність ще в дитячому віці та згодом стала однією з впізнаваних акторок для покоління міленіалів.
Мішель Трахтенберг (фото: Getty Images)
Джин Гекмен
Легендарний актор Джин Гекмен помер 18 лютого у віці 95 років. Володар двох премій "Оскар" і зірка епохи Нового Голлівуду пішов із життя на тлі прогресуючої хвороби Альцгеймера.
У ЗМІ також повідомлялося, що він міг не знати про смерть своєї дружини Бетсі Аракави, яка померла раніше в їхньому домі.
Джин Гекмен (фото: Getty Images)
Вел Кілмер
Американський актор Вел Кілмер помер 1 квітня у віці 65 років. Причиною смерті стала пневмонія.
Раніше актор тривалий час боровся з раком горла, який позбавив його голосу.
Кілмер запам’ятався глядачам ролями у фільмах "Топ Ган", "Дорз" і "Бетмен назавжди".
Вел Кілмер (фото: Getty Images)
Оззі Осборн
Фронтмен гурту Black Sabbath Оззі Осборн помер 22 липня у віці 76 років. Перед смертю музикант дав прощальний концерт у Лондоні.
Осборн вважається однією з ключових фігур у розвитку хеві-металу та багаторічним символом рок-культури.
Оззі Осборн (фото: Getty Images)
Халк Хоган
Професійний рестлер і актор Халк Хоган помер 24 липня у віці 71 року від серцевого нападу. У 1980–1990-х роках він був однією з головних зірок реслінгу, а у 2010-х роках знову опинився в центрі уваги через судову справу проти сайту Gawker.
Халк Хоган (фото: Getty Images)
Джорджо Армані
Італійський модельєр Джорджо Армані помер 4 вересня у віці 91 року. Він понад 50 років очолював власний модний дім, створивши незалежну імперію люксу.
За словами родини, дизайнер працював практично до останніх днів життя.
Джорджо Армані помер у 91 рік (фото: Getty Images)
Даян Кітон
Акторка Даян Кітон померла 11 жовтня у віці 79 років від пневмонії. Володарка премії "Оскар" і визнана ікона стилю, Кітон залишила значний слід у світовому кіно. Після її смерті профільні видання відзначали, що вона була "жанром сама по собі".
Даян Кітон померла у США (скриншот)
Валері Махаффей
Американська акторка та продюсерка Валері Махаффей, відома за серіалом "Відчайдушні домогосподарки", померла 30 травня у віці 71 року.
Причиною смерті стало онкологічне захворювання. Акторка пішла з життя у своєму будинку в Лос-Анджелесі.
Кадр з фільму "Відчайдушні домогосподарки"
