Марічка Падалко розповіла, як служба в ЗСУ змінила її 18-річного сина: "Став щасливішим"

Середа 25 лютого 2026 12:44
Марічка Падалко розповіла, як служба в ЗСУ змінила її 18-річного сина: "Став щасливішим"
Автор: Іванна Пашкевич

Українська телеведуча Марічка Падалко розповіла, як служба в армії вплинула на її сина Михайла. Хлопець підписав контракт із Збройними силами України у 18 років - одразу після завершення першого курсу Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки для OBOZ.ua.

Як служба в ЗСУ змінила сина Марічки Падалко

Як служба в ЗСУ змінила сина Марічки Падалко

За словами журналістки, служба значно змінила її сина - зробила його сильнішим і внутрішньо впевненішим.

Наразі в лавах українського війська також служить чоловік телеведучої - журналіст і колишній народний депутат Єгор Соболєв.

Падалко зізнається, що її рідні не дуже охоче говорять про війну, а дізнатися деталі служби від сина буває непросто.

"Мої хлопці дуже небагатослівні. Витягнути щось із сина - взагалі завдання не з простих. Він надзвичайно зосереджений на тому, що робить, дуже вимогливий до себе й переконаний, що поки що недостатньо зробив усього для перемоги. Саме тому не хоче, щоб ми згадували про нього публічно. На його переконання, будь-яке поширення імені в медіа має відповідати реальному внеску. Тож ми говоримо про нього небагато. Він хоче бути Михайлом Соболєвим - не нашим сином. І ми це поважаємо", - розповіла знаменитість.

Марічка Падалко розповіла, як служба в ЗСУ змінила її 18-річного сина: &quot;Став щасливішим&quot;Син Марічки Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Телеведуча зазначає, що після мобілізації помітила у синові важливі внутрішні зміни.

"Які переміни в ньому точно бачу - це те, що відколи він мобілізувався, став щасливішим. Бо до 18 років його не полишало відчуття, що він не там, де має бути. Йому дуже боліло, що він осторонь. А зараз відчуваю - він на своєму місці. Там, куди прагнув усі роки, відколи почалася велика війна", - поділилася вона.

Раніше в родині було правило щодня виходити на зв’язок у визначений час, однак згодом від цієї традиції довелося відмовитися через різні графіки.

"Цього правила вже немає - просто тому, що не збігаються наші графіки. Тепер підтримуємо зв’язок у листуванні: кожен пише, як він, що в нього відбулося за день", - пояснила журналістка.

Також зірка "плюсів" розповіла, як за роки повномасштабної війни змінився її чоловік Єгор Соболєв.

Марічка Падалко розповіла, як служба в ЗСУ змінила її 18-річного сина: &quot;Став щасливішим&quot;Марічка Падалко з чоловіком (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Як змінився Єгор? Мені здається, він - найстійкіший у нашій родині. Іноді навіть ловлю себе на думці, що це не я всіх заспокоюю та підтримую, а він - нас і мене зокрема. Наш внутрішній меседж дуже перегукується з думкою з фільму "200 метрів до Авдіївки" Мстислава Чернова. Там між бійцями звучить сильна фраза: "А якщо це не все наше життя?". Відколи я прийняла цю думку - що війна не є всім нашим життям, стало значно легше", - розповіла Марічка.

"Я перестала жити в режимі очікування. Нічого не чекати - просто жити нинішнім днем. Єдиний термін, який дозволяю собі рахувати, – це дворічний контракт сина. Оце єдине, що можна осягнути, дозволити собі про щось помріяти. Усе інше - поза плануванням", - додала телеведуча.

Як син Падалко опинився у війську

Про рішення Михайла піти до війська раніше розповів його батько - журналіст і колишній народний депутат Єгор Соболєв. Він повідомив про це на своїй сторінці у Facebook.

За словами Соболєва, інтерес до військової справи син почав проявляти ще в підлітковому віці, а після початку повномасштабної війни його погляди та плани на майбутнє суттєво змінилися.

Політик зазначав, що приблизно у 16 років Михайло переглянув свої освітні наміри.

Якщо раніше він планував вступати на історичний факультет, то згодом зосередився на вивченні точних наук - насамперед математики та фізики.

Марічка Падалко розповіла, як служба в ЗСУ змінила її 18-річного сина: &quot;Став щасливішим&quot;Марічка Падалко з дітьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Коли хлопцеві було 17 років, він зібрав власний безпілотник і передав його підрозділу, у якому служив його батько.

Того ж року Михайло вступив до Києво-Могилянської академії на нову спеціальність - "Робототехніка".

На своє 18-річчя юнак попросив батька допомогти мобілізуватися до його підрозділу.

Однак тоді Соболєв порадив синові зосередитися на навчанні та розробці дронів.

Втім, згодом Михайло ухвалив власне рішення і самостійно приєднався до одного з полків Сил безпілотних систем ЗСУ.

Єгор зізнавався, що водночас відчуває і гордість, і сильне хвилювання за сина, адже для всієї родини це непростий період.

Вас може зацікавити:

