Син Римми Зюбіної пішов у ЗСУ: акторка розкрила подробиці

Зі слів артистки, рішення сина піти служити було усвідомленим, однак реалізувати його вдалося не з першої спроби.

Зюбіна розповіла, що Данило спочатку не пройшов відбір до обраного підрозділу, проте це не змусило його змінити свій намір.

Навпаки - він цілеспрямовано почав готуватися до служби, працюючи над фізичною формою та необхідними навичками.

Акторка зазначила, що ще у 2024 році її син добровільно звернувся до рекрутингу й самостійно визначився з родом військ.

Причину свого рішення Данило пояснював без гучних заяв: "Війна в країні".

Син Римми Зюбіної (фото: facebook.com/z.rimma.z)

Після першої невдалої спроби він почав тренуватися самостійно, зокрема опановував роботу з дронами за допомогою комп’ютерних програм, а також серйозно зайнявся фізичною підготовкою.

Важливим етапом стала й операція на очі, яку Данило оплатив власним коштом.

За словами Римми Зюбіної, вартість медичного втручання становила близько 30 тисяч гривень.

Це дозволило усунути медичні обмеження та відповідати вимогам військової служби.

Ще до офіційного вступу до ЗСУ Данило з перших днів повномасштабного вторгнення працював перекладачем для іноземних журналістів.

Разом із міжнародними кореспондентами він відвідував прифронтові та деокуповані міста, зокрема Бучу та Ірпінь у період, коли ці території перебували у сірій зоні.

Римма Зюбіна із сином (фото: facebook.com/z.rimma.z)

Частину таких поїздок, зізналася акторка, вона дізналася вже після їх завершення.

Зюбіна також розповіла, що її син добре знається на історії воєнних конфліктів і часто проводить паралелі між війною в Україні та подіями на Балканах.

Саме Данило радив матері відвідати Сараєво під час поїздок на кінофестивалі, звертаючи увагу на те, як у місті зберігають пам’ять про війну та жертви серед цивільних - подібно до того, що нині переживає Україна.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Данило добровільно приєднався до лав ЗСУ з початку 2025 року.

Про це Римма Зюбіна повідомила у Facebook, зізнавшись, що вперше відчула себе мамою військового.