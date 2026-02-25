ua en ru
Маричка Падалко рассказала, как служба в ВСУ изменила ее 18-летнего сына: "Стал счастливее"

Среда 25 февраля 2026 12:44
Маричка Падалко рассказала, как служба в ВСУ изменила ее 18-летнего сына: "Стал счастливее" Маричка Падалко с сыном (фото: facebook.com/marichka.padalko)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала, как служба в армии повлияла на ее сына Михаила. Парень подписал контракт с Вооруженными силами Украины в 18 лет - сразу после завершения первого курса Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды для OBOZ.ua.

Как служба в ВСУ изменила сына Марички Падалко

По словам журналистки, служба значительно изменила ее сына - сделала его сильнее и внутренне увереннее.

Сейчас в рядах украинского войска также служит муж телеведущей - журналист и бывший народный депутат Егор Соболев.

Падалко признается, что ее родные не очень охотно говорят о войне, а узнать детали службы от сына бывает непросто.

"Мои ребята очень немногословны. Вытянуть что-то из сына - вообще задача не из простых. Он чрезвычайно сосредоточен на том, что делает, очень требователен к себе и убежден, что пока недостаточно сделал всего для победы. Именно поэтому не хочет, чтобы мы упоминали о нем публично. По его убеждению, любое распространение имени в медиа должно соответствовать реальному вкладу. Поэтому мы говорим о нем немного. Он хочет быть Михаилом Соболевым - не нашим сыном. И мы это уважаем", - рассказала знаменитость.

Маричка Падалко рассказала, как служба в ВСУ изменила ее 18-летнего сына: &quot;Стал счастливее&quot;Сын Марички Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Телеведущая отмечает, что после мобилизации заметила в сыне важные внутренние изменения.

"Какие перемены в нем точно вижу - это то, что с тех пор как он мобилизовался, стал счастливее. Потому что до 18 лет его не покидало ощущение, что он не там, где должен быть. Ему очень болело, что он в стороне. А сейчас чувствую - он на своем месте. Там, куда стремился все годы, с тех пор как началась большая война", - поделилась она.

Раньше в семье было правило ежедневно выходить на связь в определенное время, однако впоследствии от этой традиции пришлось отказаться из-за разных графиков.

"Этого правила уже нет - просто потому, что не совпадают наши графики. Теперь поддерживаем связь в переписке: каждый пишет, как он, что у него произошло за день", - пояснила журналистка.

Также звезда "плюсов" рассказала, как за годы полномасштабной войны изменился ее муж Егор Соболев.

Маричка Падалко рассказала, как служба в ВСУ изменила ее 18-летнего сына: &quot;Стал счастливее&quot;Маричка Падалко с мужем (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Как изменился Егор? Мне кажется, он - самый стойкий в нашей семье. Иногда даже ловлю себя на мысли, что это не я всех успокаиваю и поддерживаю, а он - нас и меня в частности. Наш внутренний месседж очень перекликается с мыслью из фильма "200 метров до Авдеевки" Мстислава Чернова. Там между бойцами звучит сильная фраза: "А если это не вся наша жизнь?". С тех пор как я приняла эту мысль - что война не является всей нашей жизнью, стало значительно легче", - рассказала Маричка.

"Я перестала жить в режиме ожидания. Ничего не ждать - просто жить нынешним днем. Единственный срок, который позволяю себе считать, - это двухлетний контракт сына. Это единственное, что можно постичь, позволить себе о чем-то помечтать. Все остальное - вне планирования", - добавила телеведущая.

Как сын Падалко оказался в армии

О решении Михаила пойти в армию ранее рассказал его отец - журналист и бывший народный депутат Егор Соболев. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook.

По словам Соболева, интерес к военному делу сын начал проявлять еще в подростковом возрасте, а после начала полномасштабной войны его взгляды и планы на будущее существенно изменились.

Политик отмечал, что примерно в 16 лет Михаил пересмотрел свои образовательные намерения.

Если раньше он планировал поступать на исторический факультет, то впоследствии сосредоточился на изучении точных наук - прежде всего математики и физики.

Маричка Падалко рассказала, как служба в ВСУ изменила ее 18-летнего сына: &quot;Стал счастливее&quot;Маричка Падалко с детьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Когда парню было 17 лет, он собрал собственный беспилотник и передал его подразделению, в котором служил его отец.

В том же году Михаил поступил в Киево-Могилянскую академию на новую специальность - "Робототехника".

На свое 18-летие юноша попросил отца помочь мобилизоваться в его подразделение.

Однако тогда Соболев посоветовал сыну сосредоточиться на учебе и разработке дронов.

Впрочем, впоследствии Михаил принял собственное решение и самостоятельно присоединился к одному из полков Сил беспилотных систем ВСУ.

Егор признавался, что одновременно испытывает и гордость, и сильное волнение за сына, ведь для всей семьи это непростой период.

