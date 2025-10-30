ua en ru
18-річний син Марічки Падалко мобілізувався: "Знала, що це може статися"

Четвер 30 жовтня 2025 22:00
UA EN RU
18-річний син Марічки Падалко мобілізувався: "Знала, що це може статися" Марічка Падалко (фото: facebook.com/marichka.padalko)
Автор: Поліна Іваненко

Ведуча Марічка Падалко, чоловік якої захищає Україну на фронті, повідомила, що її син Михайло вирішив підписати контракт та йти воювати. Він сказав, що хоче служити, на своє 18-річчя.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис Падалко в Instagram.

Син зірки "плюсів" пішов воювати

"Наш син вже тиждень, як склав присягу на вірність українському народові, підписавши контракт з ЗСУ. Від самого початку війни я знала, що це може статися, але все сподівалася, що до того моменту, як йому буде 18, війна закінчиться і в цьому не буде потреби. Потреба не тільки не зникла, потреба в людях тільки збільшилася", - написала Падалко.

Ведуча наголосила що фраза "Україна починається з мене" була близькою її сину ще задовго до того, як він дізнався, кому вона належала. Свого часу її промовив В'ячеслав Чорновіл.

"Я дуже хвилююся і пишаюся одночасно. Мати сина в ЗСУ виявилось в кілька разів складніше, ніж чоловіка. Тому - моя підтримка всім українським мамам", - додала вона.

18-річний син Марічки Падалко мобілізувався: &quot;Знала, що це може статися&quot;Син Падалко пішов на фронт (скріншот)

Також про сина висловився його тато - екс-нардеп і журналіст Єгор Соболєв. Чоловік Падалко розповів, що вперше почув про його бажання піти на війну ще декілька місяців тому.

"Коли почалося вторгнення, було 14. Він жив футболом та історією. У 15 син залишив свою футбольну команду, де тренер ще у перші роки нагородив його прізвиськом Професор за вміння вести гру у центрі поля. Міхіни тренування перемістилися у ліси - на військові вишколи для молоді", - написав Соболєв у Facebook.

"У 16 він відклав плани про історичний факультет і вгризся у математику та фізику. Я тоді очолював роту БпЛА і ділився з ним аналізом війни дронів, яку ми винаходили. У 17 Міха подарував моєму підрозділу перший власноруч зібраний і облітаний дрон, влаштувався на їхнє виробництво та вступив до Могилянки на щойно відкриту там спеціальність "Робототехніка", - додав він.

Коли ж Михайлу виповнилося 18 років, він одразу попросив батька, аби той забрав його до себе в підрозділ. Тоді тато-військовий сказав, що "роль пілотів зменшуватиметься, а конструкторів - буде зростати".

18-річний син Марічки Падалко мобілізувався: &quot;Знала, що це може статися&quot;Допис Соболєва (скріншот)

"Та запропонував продовжувати вчитися, розробляти дрони, а за потреби - випробовувати їх з нами на Запоріжжі. Він почав їздити допомагати нашій прифронтовій майстерні і... зник. Ще й залишив свою роботу у Mil-tech компанії, де його сфокусували на R&D та весь час хвалили", - поділився Соболєв.

"Я п'ять місяців намагався дізнатися що відбувається в його житті, отримуючи односкладні відповіді що все добре. Місяць тому Міха зізнався, що з травня літає з одним добровольчим підрозділом і зробив вже сотню місій на розвідниках літакового типу на Запорізькому, Сумському та Донецькому напрямках. І що у жовтні він укладе офіційний контракт", - також написав він.

Марічка Падалко розповіла, яку нову посаду обіймає її чоловік у ЗСУПадалко з сином і доньками (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Військовий порадив сину йти до Сил безпілотних систем ЗСУ. І виявилося, що Михайло так і планував зробити.

"Пишаюся. Молюся. Думаю, як важко Марічці, який тепер доводиться переживати за двох", - резюмував він.

