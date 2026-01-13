Репер Міша Правильний мобілізувався до ЗСУ: "Пропонували купити білий квиток"

Український репер і головний редактор порталу rap.ua Міша Правильний повідомив, що добровільно мобілізувався до лав ЗСУ.

Артист одразу дав зрозуміти: він не намагається подати мобілізацію як “ідеальну історію” та не прикрашає власні мотиви.

Він визнав, що мав ресурси та зв’язки, щоб не йти до війська, а також прямо назвав речі, які його лякають.

Михайло наголосив, що звик до комфорту, а саму перспективу військового навчання сприймає непросто.

Так само він не приховує, що не відчуває готовності до армійських реалій.

"Чи залежний я від побутового комфорту? Більш ніж. Чи хочу я проходити БЗВП і там виконувати чиїсь накази, половину з яких не зрозумію?" - зізнався репер.

Публіцист додав, що фізично також не оцінює себе як "ідеального кандидата" на службу.

Після цього музикант пояснив, що не хоче створювати пафосний образ і писати "героїчний пост", хоча розуміє: для багатьох саме такі слова звучали б очікувано.

За словами репера, ключовим став не пафос, а внутрішня переоцінка. Він зізнався, що до 2022 року жив у зовсім іншій картині світу, де можна було "бути поза політикою".

"До 2022 року я жив в парадигмі "я творець"/"я поза політикою"/ "я гуманіст/пацифіст" / "всі люди однакові" / "ми всі діти Землі", тощо" - зазначив Правильний.

Однак, як він підкреслив, війна змінила ці переконання, бо реальність не залежить від бажання людини залишатися осторонь.

Також репер наголосив, що за останні роки інакше подивився на суспільство, людей і поняття нації.

"Люди не всі однакові. Нація - це не менш "своє", ніж родина" - додав він.

Далі Міша Правильний пояснив своє рішення максимально прагматично: за його словами, він не шукав "легенду", а просто поставив собі питання про закон і відповідальність.

"В нас є закон. Він передбачає військову службу." - написав репер.

І зазначив, що в якийсь момент довелося обирати - обходити закон або виконувати його.

За словами музиканта, восени 2025 року у нього закінчилися відстрочки, і тоді він реально розглядав кілька варіантів. Один із них - ухилятися та жити в постійному страху.

"Сидіти вдома, замовляти доставку і їздити на виступи по схемі лотереї "бусифікують-не бусифікують" - написав репер.

Водночас, як пояснив артист, цей шлях він майже одразу відкинув через внутрішній дисонанс, адже присвячував пісні добровольцям, але сам би "петляв".

"Майже не розглядався, бо це в моєму випадку якась ху*ня - я присвятив купу пісень бійцям-добровольцям, а сам пітляю" - зазначив виконавець.

Ще один варіант - знайти роботу з бронюванням. За словами Міші, пропозиції були абсолютно різні.

"Пропозиції були різні - від держслужби до вчителя музики молодших класів" - написав він.

Також артист згадав, що йому пропонували оформити "білий квиток", і підкреслив: можливість для цього в нього була.

Але, за його словами, він не зміг уявити, що після такого зможе щиро писати пісні про війну чи патріотизм.

"Я уявив собі ,як зробив це, а потім сів писати чергову "патріотичну надихаючу пісню". В моїй уяві пісня не написалась" - пояснив репер.

Він також не приховав, що мав можливості виїхати за кордон, однак не хотів цього робити принципово.

"Зʼї*атись за кордон Варіантів мав безліч. Були б бажання та гроші. Бажання не було" - написав репер.

У результаті Міша Правильний заявив, що ухвалив рішення мобілізуватися за власним бажанням. Він буде служити у батальйоні Нахтігаль у складі бригади "Любарт".

Коротка біографія Міші Правильного

Міша Правильний - український реп-виконавець, а також поет, прозаїк і журналіст.

Його називають одним із представників "гостросоціального" українського хіп-хопу - напряму, в якому музика не лише розважає, а й порушує чутливі теми та провокує слухача до роздумів.

У своїй творчості артист поєднує реп із публіцистичним підходом: його тексти часто мають соціальний підтекст і звертаються до реалій сучасної України.

Під час повномасштабної війни Міша Правильний долучився до культурних ініціатив на підтримку військових.

Зокрема, він відвідував 92-гу окрему штурмову бригаду, спілкувався з бійцями та провів з ними кілька днів, щоб краще відчути їхній побут і бойовий настрій.

Після цього музикант написав композицію “92-ге життя” для цього підрозділу.

Пісню створили в межах проєкту "Фронтова студія" від Культурних сил.

Текст композиції складався з фраз, спогадів і цитат військових, а над фінальним звучанням артист працював у творчій співпраці з музичним продюсером “Фронтової студії” Сашею Чемеровим.