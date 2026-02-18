ua en ru
Переможець "Холостячки" мобілізувався до Нацгвардії: "Нам потрібно відбитися, щоб відбутися"

Середа 18 лютого 2026 11:33
Переможець "Холостячки" мобілізувався до Нацгвардії: "Нам потрібно відбитися, щоб відбутися" Андрій Задворний (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)
Автор: Іванна Пашкевич

Підприємець і переможець романтичного реаліті "Холостячка-2" Андрій Задворний повідомив, що долучився до лав Національної гвардії України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram колишнього бойфренда Злати Огнєвіч.

Андрій Задворний приєднався до лав Нацгвардії

У соцмережах підприємець пояснив, чому вирішив змінити волонтерську діяльність на службу у війську.

За його словами, за час повномасштабної війни він переосмислив власну роль і зрозумів, де може бути максимально корисним.

Чоловік не уточнив деталей служби, однак наголосив, що це рішення було для нього усвідомленим і виваженим.

"Долучився до війська, мобілізувався у легендарний підрозділ НГУ. Як волонтер, внутрішньо себе давно вичерпав, розумію що потрібен тут і саме тут можу бути ефективним. За роки війни я дуже чітко зрозумів де мій дім, де я відчуваю себе на своєму місці. Вірю, що нам потрібно відбитися, щоб відбутися", - написав Задворний.

Підписники підтримали Задворного у коментарях, побажавши йому витримки та безпеки.

Нагадаємо, Андрій Задворний став відомим після участі у романтичному реаліті-шоу "Холостячка", де здобув перемогу та завоював серце співачки Злати Огнєвіч.

Втім, їхні стосунки завершилися розривом - чоловік зізнався, що його почуття зникли.

Після цього Огнєвіч переживала складний період і навіть зверталася по допомогу до психолога.

Переможець &quot;Холостячки&quot; мобілізувався до Нацгвардії: &quot;Нам потрібно відбитися, щоб відбутися&quot;Андрій Задворний і Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/stbua)

Читайте РБК-Україна в Google News
