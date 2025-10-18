Ломаченко – Пак'яо: менеджер українця зробив заяву про бій

Що відомо про можливий бій

Нещодавно з команди філіппінського бійця надійшла інформація про можливий бій Пак'яо з Ломаченком. Він ніби має пройти 24 січня 2026 року в американському Лас-Вегасі.

Радник Пак'яо – юрист Брандо В'єрньєсто підтвердив, що Ломаченко справді розглядається як можливий суперник. За його словами, менеджери філіппінця зверталися о промоутерської компанії Top Rank, яка представляла інтереси українця, коли той ще виступав на професійному ринзі.

Реакція команди Ломаченка

Зі сторони українця певний час ніхто не коментував інформацію. І ось – перша реакція від Клімаса.

Він підтвердив, що отримував дзвінки щодо бою з Пак'яо, хоча жоден із них не надходив від команди самого філіппінця.

Але ставлення до ідеї в нього – однозначне.

"Нас це не цікавить – незалежно від того, чи йдеться про справжній бій, чи про виставковий. Василь завершив кар'єру і займається іншими справами", – сказав Клімас.

Що роблять Ломаченко і Пак'яо зараз

37-річний Ломаченко (18-3, 12 КО) у червні поточного року оголосив про завершення боксерської кар'єри. У своєму останньому бою, який відбувся в травні 2024-го, він нокаутував австралійця Джорджа Камбососа у поєдинку за титул IBF у легкій вазі.

46-річний Пак'яо (62-8-3, 39 KO) у липні повернувся на ринг та провів бій проти чемпіона світу WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса. Поєдинок завершився внічию.