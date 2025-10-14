ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Ломаченко повернеться в бокс заради Пак'яо: оголошені дата та місце бою

Вівторок 14 жовтня 2025 19:20
UA EN RU
Ломаченко повернеться в бокс заради Пак'яо: оголошені дата та місце бою Фото: Василь Ломаченко (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Бій двох легенд світового боксу – Василя Ломаченка та Менні Пак'яо несподівано анонсували на Філіппінах. Інформація надійшла з команди філіппінського бійця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SPIN.ph

Що відомо про можливий бій

ЗМІ навіть повідомив точну дату та місце бою – 24 січня 2026 року в американському Лас-Вегасі.

Втім, експерти радять не поспішати з висновками. Як зазначив давній радник колишнього філіппінського сенатора Пак'яо – юрист Брандо В'єрньєсто, переговори перебувають лише на ранньому етапі.

"Планування цього поєдинку лише розпочалося", - повідомив він.

В'єрньєсто підтвердив, що Ломаченко справді розглядається як можливий суперник Пак'яо. За його словами, третя сторона – компанія Indistry – вже звернулася до промоутерської компанії Top Rank, яка представляла інтереси українця, коли той ще виступав на професійному ринзі.

Реакція Top Rank відсутня

Ломаченко – дворазовий олімпійський чемпіон і колишній лідер рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, у червні 2025 року оголосив про завершення кар’єри у віці 37 років.

Попри це, його ім'я залишається на слуху, а потенційне повернення в ринг – особливо проти іншого ветерана, такого, як 46-річний Пак'яо – може стати справжньою сенсацією у світі боксу.

На момент публікації SPIN.ph повідомляє, що голова Top Rank Боб Арум не відповів на запити журналістів щодо підтвердження інформації. Так само не надала коментарів і представниця компанії з PR Кеті Нефф.

Варто сказати, що Ломаченко був боксером легкої ваги, тоді як Пак'яо, який у цьому році відновив кар'єру, б'ється у напівсередній.

Раніше ми розповіли, що Тайсон Ф'юрі розглядає повернення на ринг найближчим часом.

Також читайте про топ-9 знакових боїв у кар'єрі Ломаченка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс Василь Ломаченко Менни Пакьяо
Новини
Труханова, Царьова та Полуніна позбавили громадянства України, - джерела
Труханова, Царьова та Полуніна позбавили громадянства України, - джерела
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить