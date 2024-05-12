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Ломаченко повернув звання чемпіона світу, нокаутувавши суперника

Перт, Неділя 12 травня 2024 08:44
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Ломаченко повернув звання чемпіона світу, нокаутувавши суперника Фото: Василь Ломаченко (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Український боксер Василь Ломаченко переміг австралійського боксера Джорджа Камбососа. Таким чином, українець повернув собі звання чемпіона світу у легкій вазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію бою.

Поєдинок відбувся в австралійському місті Перт. Упродовж бою український боксер мав перевагу, завдав супернику багато влучних ударів.

Все вирішилося в 11 раунді. Ломаченко відправив Камбососа у нокдаун, але австралієць продовжив бій. Українець затиснув суперника у куті та змусив стати на коліно. Рефері зупинив поєдинок, а Ломаченко здобув перемогу над Камбососом достроково.

Українець повернув собі звання володаря поясу чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF.

Для українського боксера це був перший поєдинок з травня 2023 року. Толі він програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Нагадаємо, 18 травня відбудеться головна подія у світі боксі за останні роки. Український боксер Олександр Усик вийде на ринг проти британця Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Що відомо про битву чемпіонів та хто є фаворитом - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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Василь Ломаченко Бокс
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