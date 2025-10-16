ua en ru
Усик анонсував наступний бій і назвав, скільки ще років планує боксувати

Четвер 16 жовтня 2025 22:26
Усик анонсував наступний бій і назвав, скільки ще років планує боксувати Олександр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик оголосив, що планує продовжувати боксерську кар’єру до 41 року, після чого зосередиться на розвитку власної школи боксу та вихованні майбутніх спортсменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Українських національних новин.

План Усика до завершення кар’єри

Олександр Усик заявив, що має намір продовжувати активні виступи на професійному рингу до досягнення ним 41-річного віку.

За словами 38-річного боксера, після цього він планує зосередитися на іншій місії - розвитку нового покоління українських спортсменів.

"До 41 року я буду боксувати. А далі побудую Академію спорту, буду там тренувати, і буду там тренуватися", - заявив Усик в інтерв’ю УНН.

Усик також додав, що щоденно тренується з метою повернутися в ринг у 2026 році.

Наступні суперники

Після перемоги над Дюбуа Усик отримав статус обов’язкового претендента для захисту поясу WBO проти новозеландця Джозефа Паркера.

Через травму спини український боксер попросив відтермінування, і WBO надала йому додаткові 90 днів.

Тепер потенційним суперником Усика може стати переможець бою Паркер - Вордлі, який відбудеться 25 жовтня. Перемовини щодо наступного поєдинку Усик відновить у січні 2026 року.

Але, він також зазначив, що поки не може назвати свого майбутнього суперника через активні переговори.

Майбутнє Усика в українському спорті

Олександр Усик планує після завершення кар’єри розвивати власну академію боксу в Україні та займатися підготовкою молодого покоління спортсменів.

"Моє майбутнє в Україні. Майбутнє дітей на даному етапі в Україні, але коли вони стануть дорослими - вони для себе виберуть, де вони хочуть навчатися, де вони хочуть жити", - зазначив чемпіон.

Також читайте про топ-5 найбільш вірогідних суперників Олександра Усика прямо зараз.

Крім того, дізнайтеся, яку пораду дав Усику колишній менеджер братів Кличків.

Олександр Усик Бокс
